Campeã do Masters, Wozniacki sobe para 3º no ranking da WTA

Um dia após conquistar o maior título de sua carreira, a dinamarquesa Caroline Wozniacki subiu três posições no ranking da WTA nesta segunda-feira e aparece agora na terceira posição. No domingo, a ex-líder do ranking brilhou ao conquistar o troféu do Masters da WTA, em Cingapura.

Na terceira posição, Wozniacki agora está a apenas 160 pontos da número 1 do mundo, a romena Simona Halep, que não perderá mais este posto até o início da próxima temporada. Apesar da proximidade, a dinamarquesa só se tornará uma ameaça a Halep em 2018 porque as principais tenistas do circuito não devem mais entrar em quadra neste ano.

Com a subida, Wozniacki desbancou a checa Karolina Pliskova para o quarto posto. Já a ucraniana Elina Svitolina perdeu duas posições e aparece agora em 6º. Derrotada pela dinamarquesa na final do Masters, a norte-americana Venus Williams sustentou a quinta colocação.

A letã Jelena Ostapenko, a francesa Caroline Garcia, a britânica Johanna Konta e a francesa Kristina Mladenovic completam o Top 10, nesta ordem. Outras mudanças no ranking só foram registradas a partir da 47ª posição.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia segue na 61ª colocação, apenas três lugares acima do seu melhor ranking da carreira, obtido nas últimas semanas. Bia já encerrou sua temporada e só voltará a competir no início de janeiro.

Afastada das quadras nos últimos meses, Teliana Pereira ocupa o 350º posto, sem condições de disputar os principais torneios da temporada. Ela não terá chance nem de tentar vaga no qualifying do Aberto da Austrália, em janeiro, se não somar muitos pontos nos primeiros torneios de 2018. Gabriela Cé é a 392ª colocada.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 6.175 pontos

2.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.135

3.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.015

4.º - Karolina Pliskova (RCH), 5.730

5.º - Venus Williams (EUA), 5.597

6.º - Elina Svitolina (UCR), 5.500

7.º - Jelena Ostapenko (LET), 5.010

8.º - Caroline Garcia (FRA), 4.420

9.º - Johanna Konta (ING), 3.610

10.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.885

11.º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.856

12.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.819

13.º - Sloane Stephens (EUA), 2.722

14.º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.425

15.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.295

16.º - Madison Keys (EUA), 2.213

17.º - Elena Vesnina (RUS), 2.195

18.º - Julia Görges (ALE), 2.060

19.º - Angelique Kerber (ALE), 2.042

20.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.031

61.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 1.006

350.º - Teliana Pereira (BRA), 119

392.º - Gabriela Cé (BRA), 98