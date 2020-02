Campeã brasileira feminina, Ferroviária assume ponta do ranking de clubes da CBF

A conquista do título do Brasileiro Feminino A-1 em 2019 - bateu o Corinthians na decisão, em São Paulo - rendeu muito para a Ferroviária. Nesta terça-feira, a CBF divulgou a atualização anual do ranking nacional de clubes e a equipe de Araraquara (SP) subiu três posições em relação à temporada passada, assumindo a liderança com 9.936 pontos.

O Flamengo é o novo segundo colocado com 9.800 pontos. A equipe carioca ganhou quatro posições e tomou o lugar que era do Rio Preto-SP (6.840), que não disputou a edição do campeonato nacional em 2019. Atualmente, o clube do interior paulista está na 12.ª posição. Por sua vez, o São José-SP, líder na temporada passada, caiu para o quinto lugar, com 9.352 pontos.

Vice-campeão do Brasileiro Feminino A-1 e campeão da Copa Libertadores Feminina de 2019, o Corinthians (9.424 pontos) está no terceiro lugar. A equipe avançou seis posições no ranking ao conquistar 1.208 pontos na temporada passada. O quarto posto é do Santos, com 9.360.

Estreante no futebol feminino adulto em 2019 e campeão do Brasileiro Feminino A-2, o São Paulo é o 41.º colocado com 2.000 pontos. Outros clubes tradicionais no ranking, que é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho nas competições recentes, são: Ponte Preta (14.º lugar), Portuguesa (17.º), Internacional (22.º), Grêmio (23.º), Vasco (38.º), Cruzeiro (43.º), Palmeiras (45.º), Botafogo (49.º), Fluminense (54.º) e Atlético-MG (56.º).

Confira o Top 10 do ranking de clubes da CBF:

1.º - Ferroviária-SP - 9.936 pontos

2.º - Flamengo-RJ - 9.800

3.º - Corinthians-SP - 9.424

4.º - Santos-SP - 9.360

5.º - São José-SP - 9.352

6.º - Foz Cataratas-PR - 8.894

7.º - Vitória-PE - 8.578

8.º - Iranduba-AM - 8.512

8.º - São Francisco-BA - 8.512

10.º - Kindermann/Avaí-SC - 7.920