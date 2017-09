Camacho ganha vaga no meio e Guilherme Arana é relacionado no Corinthians

O técnico Fábio Carille orientou um treino tático neste sábado e definiu a escalação do Corinthians para o jogo contra o Vasco, domingo, às 16 horas, no Itaquerão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade na equipe foi a presença do volante Camacho, que treinou entre os titulares, atuou ao lado de Maycon e deve ser o substituto de Gabriel, suspenso por três cartões amarelos.

Conforme também já havia antecipado o treinador, o lateral-esquerdo Guilherme Arana se recuperou totalmente de uma lesão na coxa direita, foi relacionado e vai iniciar a partida deste domingo. Assim, a equipe deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Camacho, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Arana, aliás, vinha em grande momento até sofrer a contusão e surge como uma das esperanças para o Corinthians retomar o bom futebol. Em quatro partidas no returno do Brasileirão, a equipe perdeu três e venceu apenas uma. Ainda empatou com o Racing na última quarta-feira, em São Paulo, por 1 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Mesmo com a sequência ruim de resultados, o Corinthians se mantém na liderança do Brasileirão com 50 pontos e possui sete de vantagem sobre o vice-líder Grêmio.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto.

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Moisés e Léo Príncipe.

Zagueiros: Pablo, Balbuena e Pedro Henrique.

Volantes: Maycon, Camacho, Fellipe Bastos, Marciel e Warian.

Meias: Jadson, Rodriguinho, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Rodrigo Figueiredo.

Atacantes: Jô, Romero e Kazim.

