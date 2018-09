Calleri marca, Alavés empata e perde a chance de alcançar os líderes do Espanhol

O empate por 1 a 1, em casa, nesta quinta-feira, com o Getafe não foi bom para o Alavés, que perdeu a oportunidade de se igualar em pontos com os líderes Barcelona e Real Madrid na classificação do Campeonato Espanhol, após seis rodadas. Ibai Gómez ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo.

Os 18.373 torcedores que compareceram ao estádio de Mendizorroza puderam assistir a um jogo intenso, que teve a marcação de dois belos gols. O primeiro foi marcado pelo Getafe, aos 35 minutos da etapa final. Jaime Mata fez bela assistência para o senegalês Amath Ndiaye, que bateu bonito no ângulo superior direito de David Soria. O empate veio com uma forte cabeçada de Jonathan Calleri, ex-São Paulo, aos 45.

Com o resultado, o Alavés chega aos 11 pontos, se iguala ao Atlético de Madrid, mas fica a dois pontos de Barça e Real. O Getafe chegou aos oito pontos, em 11º lugar na classificação. Na próxima rodada, o Alavés visita o Levante, enquanto o Getafe enfrenta o Celta fora de casa.

Em duelo de equipes que brigam para fugir das últimas colocações, o Valladolid derrotou o Levante, de virada, por 2 a 1. Sergio Postigo aproveitou falha dupla da zaga adversária para fazer 1 a 0, aos dois minutos do segundo tempo.

O empate veio três minutos depois, com Enes Unal, mas o gol da vitória foi sensacional. Aos 11 minutos, Nacho Martínez pegou muito bem de primeira uma cobrança de escanteio para garantir três importantes pontos para o Valladolid.

O Levante continua com quatro pontos, na 17ª colocação, mesma pontuação de Leganés, Rayo Vallecano e Huesca, que estão na zona de rebaixamento. O Valladolid, com seis pontos, é o 14º colocado.

Quatro dias depois de empatar com o Barcelona, no Camp Nou, o Girona perdeu em seu estádio para o Betis por 1 a 0. O único gol foi marcado por Loren Morón, aos 36 minutos de jogo.

Com a vitória, o Betis chega a nove pontos, na oitava colocação. Na próxima rodada, o time de Sevilha recebe o Leganés. O Girona continua com oito pontos, agora em 12º lugar. Seu próximo rival será o lanterna Huesca, fora de casa.