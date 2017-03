Caixa renova patrocínios e pagará mais ao Atlético-MG do que ao Cruzeiro

Principal patrocinadora dos clubes brasileiros, a Caixa Econômica Federal acertou a renovação com mais três equipes: Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG, além de chegar também à camisa do Ceará. Os quatro acordos foram publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira, que também revela os valores a serem pagos por um contrato de um ano.

Disputando a Copa Libertadores, o Atlético acertou um contrato melhor do que do arquirrival Cruzeiro. Vai receber R$ 16 milhões, contra R$ 12,5 milhões do time celeste. Já o América-MG, que caiu para a Série B e não tem torcida compatível com as dos rivais, ficará com R$ 3 milhões. O Ceará fechou por R$ 3,4 milhões e já vinha exibindo a logomarca do banco estatal desde antes do carnaval.

A Caixa já patrocinava os três times mineiros no ano passado, quando pagava os mesmos R$ 3 milhões ao América e os mesmos R$ 12,5 milhões ao Cruzeiro. Só o Atlético teve direito a um aumento para 2017: de R$ 12,5 a R$ 16 milhões.

No ano passado, a Caixa patrocinou Corinthians, Atlético-PR, Figueirense, Chapecoense, Vitória, Flamengo, Coritiba, Vasco, Sport, CRB, Goiás, Cruzeiro, Atlético-MG, Bahia, Paysandu, Atlético-GO, Náutico e Avaí.

Em 2017, além do Ceará, o banco também já havia adicionado o Santos na lista de patrocinados. No Diário Oficial da União, desde janeiro, constam as renovações com Flamengo (R$ 30 milhões), CRB (R$ 1,5 milhões), Paysandu (R$ 3,2 milhões) e Figueirense (R$ 3,4 milhões).

Veja Também

Comentários