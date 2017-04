Caio Ibelli supera campeão mundial, mas perde final para Jordy Smith em Bells

O sul-africano Jordy Smith usou a força física para superar o brasileiro Caio Ibelli na grande final da etapa de Bells Beach, na Austrália, do Circuito Mundial de Surfe. O paulista de Guarujá mostrou personalidade durante o evento e surpreendeu ao eliminar o atual campeão do mundo John John Florence nas semifinais para garantir o lugar em sua primeira disputa de título. No entanto, as condições do mar, com ondas grandes e cheias, foram menos desgastantes para Smith, o mais alto e pesado dentre todos os atletas de ponta da modalidade. Assim, ele venceu a bateria decisiva nesta quarta-feira por 18,90 a 17,46.

Completada as três etapas da "perna australiana" em Gold Coast, Margaret River e Bells Beach, os principais surfistas do mundo desembarcam no Brasil no próximo mês para a disputa no Rio de Janeiro. Neste ano com uma novidade, a prova deixa a praia do Postinho, na Barra da Tijuca, e será realizada na praia de Itaúna, na cidade de Saquarema, localizada na Região dos Lagos do Estado, com a janela para a competição sendo entre os dias 9 e 20 de maio.

John John Florence (23.000 pontos), Jordy Smith (19.200) e Owen Wright (19.200), com uma vitória cada, lideram o ranking masculino do Circuito Mundial de Surfe em 2017. Adriano De Souza, campeão do mundo em 2015, é brasileiro mais bem colocado, na quarta posição, com 14.400 pontos. Com um começo de temporada irregular, Gabriel Medina (8.750) ocupa o 11º lugar. Filipe Toledo está em sexto lugar e Caio Ibelli ocupa a sétima posição.

Campeão mundial júnior em 2015, Caio Ibelli entrou no mar quatro vezes no último dia de competição em Bells Beach. Logo na bateria inaugural garantiu vaga nas quartas de final ao ficar na primeira posição contra Frederico Morais e Owen Wright. Filipe Toledo, Adriano de Souza e Wiggolly Dantas não tiveram o mesmo desempenho e tiveram que disputar a quinta fase, eliminatória. Dos três, apenas Wiggolly Dantas foi eliminado.

Nas quartas de final, Caio Ibelli voltou a fazer sua parte despachando o português Frederico Morais. Já Filipe Toledo, que vinha tendo as melhores apresentações na competição, acabou levando a pior contra novato havaiano Ezekiel Lau. O resultado também não foi bom para Adriano de Souza, que não conseguiu fazer frente para Jordy Smith.

Confira os resultado do último dia da etapa de Bells Beach:

Quarta fase:

1) Frederico Morais (POR) 15,50, x Caio Ibelli (BRA) 16,46 x Owen Wright (AUS) 11,43

2) Mick Fanning (AUS) 18,86 Sebastian Zietz (HAV) 12,94, John John Florence (HAV) 19,54

3) Ezekiel Lau (HAV) 16,73, Filipe Toledo (BRA) 15,67, Adriano de Souza (BRA) 14,20

4) Wiggolly Dantas (BRA) 14,70, Joel Parkinson (AUS) 14,50, Jordy Smith (AFS) 15,30

Quinta fase:

1) Frederico Morais (POR) 18,10 x 13,16 Sebastian Zietz (HAV)

2) Mick Fanning (AUS) 18,63 x 17,60 Owen Wright (AUS)

3) Filipe Toledo (BRA) 16,76 x 15,00 Joel Parkinson (AUS)

4) Wiggolly Dantas (BRA) 17,60 x 18,17 Adriano de Souza (BRA)

Quartas de final:

1) Frederico Morais (POR) 14,50 x 16,00 Caio Ibelli (BRA)

2) John John Florence (HAV) 16,70 x 15,77 Mick Fanning (AUS)

3) Ezekiel Lau (HAV) 18,60 x 16,66 Filipe Toledo (BRA)

4) Jordy Smith (AFS) 16,77 x 10,53 Adriano de Souza (BRA)

Semifinais:

1) John John Florence (HAV) 17,43 x 17,63 Caio Ibelli (BRA)

2) Ezekiel Lau (HAV) 15,17 x 15,63 Jordy Smith (AFS)

Final:

1) Caio Ibelli (BRA) 17,46 x 18,90 Jordy Smith (AFS)

