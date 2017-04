Caio Bonfim e Geisa Arcanjo confirmam índices para o Mundial de Atletismo

Os brasileiros Caio Bonfim e Geisa Arcanjo confirmaram neste fim de semana seus índices para o Mundial de Atletismo, que será disputado em Londres, em agosto deste ano. Caio confirmou sua classificação ao ficar em 7º lugar na marcha atlética de 20km no Grande Prêmio Internacional de Rio Maior, em Portugal.

Ele marcou o tempo de 1h22min13s, abaixo do índice de 1h24min. "Fiquei feliz com o resultado. Saí da base e já alcancei o objetivo, que era o índice. A prova foi de alto nível, marchei com os melhores e quero chegar ao Mundial de Londres em plena forma", disse o atleta de 26 anos, quarto colocado na Olimpíada do Rio de Janeiro.

Entre os outros brasileiros na prova portuguesa, Max dos Santos terminou no 17º lugar, com o tempo de 1h36min16s. No feminino, Cisiane Dutra Lopes ficou em 9º lugar, com 1h37min44s, Liliane Barbosa terminou em 12º (1h39min33s) e Elianay Pereira completou em 15º (1h36min16s).

Os vencedoras das duas provas foram o colombiano Eider Arevalo (1h20min40s) e a peruana Kimberly Garcia (1h31min00s.

ARREMESSO DE PESO - Geisa Arcanjo voltou a exibir resultado abaixo do índice do Mundial neste domingo. Ao vencer a prova do arremesso de peso na terceira etapa do Circuito Ouro da Federação Paulista de Atletismo, em São Bernardo do Campo, ela registrou o marca de 17,98 metros, ratificando o índice.

A finalista nas Olimpíadas de Londres-2012 e Rio-2016 já havia obtido o índice no dia 12 de março, também em São Bernardo. Na competição, registrou 17,78 metros, acima dos 17,75 metros exigidos para obter a classificação para o Mundial.

