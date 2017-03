Cabeça nº 1, Wawrinka vence mais uma e encara Zverev em Miami

Cabeça de chave número 1 do Masters 1000 de Miami, o suíço Stan Wawrinka venceu mais uma na madrugada desta terça-feira e avançou às oitavas de final. Seu próximo adversário será o jovem alemão Alexander Zverev, uma das maiores promessas da nova geração do tênis mundial.

Para avançar na chave, Wawrinka superou o tunisiano Malek Jaziri por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Nas oitavas, o número três do mundo enfrentará Zverev pela segunda vez no circuito. No único jogo já disputado entre os dois tenistas, o alemão de 19 anos levou a melhor, no ano passado.

Atual número 20 do mundo, Zverev aguentou o forte saque de John Isner e despachou o tenista da casa após um duro duelo de três tie-breaks, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (9/7) e 7/6 (7/5). Nem os 28 aces do norte-americano foram suficientes para segurar o jovem alemão.

O vencedor deste confronto entre Wawrinka e Zverev vai enfrentar nas quartas o vitorioso do futuro duelo entre o australiano Nick Kyrgios e o belga David Goffin. Para tanto, Kyrgios derrotou outro sacador famoso do circuito. Ele superou o croata Ivo Karlovic por 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (7/2). Goffin, por sua vez, eliminou o argentino Diego Schwartzman por 4/6, 6/3 e 7/5.

FEMININO - Após eliminar a brasileira Beatriz Haddad Maia, Venus Williams embalou em Miami. Na noite desta segunda, a ex-número 1 do mundo derrotou a russa Svetlana Kuznetsova por 6/3 e 7/6 (7/4). Nas quartas de final, ela terá pela frente a alemã Angelique Kerber, atual número 1 do mundo.

Pela mesma rodada, avançaram a romena Simona Halep e a britânica Johanna Konta, que vão se enfrentar em outro duelo das quartas. Halep venceu de virada a australiana Samantha Stosur por 4/6, 7/5 e 6/2, enquanto Konta eliminou a espanhola Lara Arruabarrena por 7/5 e 6/1.

