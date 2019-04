Bunguee Jumping é a nova atração da Expogrande 2019

Saltos de bungee jumping acontecem no Parque Laucidio Coelho, a partir das 19h desta sexta-feira (5) - Divulgação

Bota, chapéu e fivela também combina com adrenalina. A maior feira agropecuária do estado, agora conta com uma nova atração para os próximos dias, além do parque de diversões, shows e centenas programações, a Pantanal Paraquedismo trouxe para 2019 o salto de bunguee jumping como mais novo atrativo da feira.

O parque que já é umas das principais diversões para população que vai aos eventos da Expogrande, agora conta também com uma aventura mais que radical, saltar de bungee jumping com vista maravilhosa do Parque Laucidio Coelho, a partir das 19h desta sexta-feira (5).

Quem quiser saltar vai poder se aventurar de uma altura de até 45 metros, equivalente a um prédio de 15 andares. Através de um guindaste, você e seu instrutor serão içados em uma espécie de gaiola, até a altura de Chegada a hora do salto. Seu instrutor lhe dá OK e você se joga através da porta da gaiola. A queda livre (esticamento) tem duração aproximada de 3 segundos até o repuxo do sistema elástico (que se repete em torno de 4 vezes) até a parada total. O pouso acontece no mesmo local do içamento e à vista de todos os seus amigos presentes.

Em solo, haverá um bolsão de ar semelhante ao utilizado para resgate de pessoas em edifício em chamas pelo Corpo de bombeiros. O equipamento de segurança tem aproximadamente 4mx4m por 2m de altura, garantindo ainda mais a segurança de quem quer se aventurar nesse esporte.

Serviço

Dia: 05/04

Horário: 19hs

Local: EXPOGRANDE Parque Laucidio CoelhoCustos

1º Lote: R$ 70,00

INGRESSOS: VENDA NO LOCAL

ATENDIMENTO

(67) 9.9977-2990 - Gustavo Castela

(67) 9.9810-1865 - Eduarda

(67) 3365 - 0000 whats

www.pantanalparaquedismo.com.br