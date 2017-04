Buffarini sofre lesão muscular e aumenta número de desfalques do São Paulo

O São Paulo tem mais uma baixa para o clássico contra o Corinthians, neste domingo, às 19 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. O lateral-direito argentino Buffarini sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda e será desfalque por tempo indeterminado.

Buffarini deixou a partida contra o Cruzeiro reclamando de dores musculares. O argentino fez exames de ressonância magnética e foi detectada a lesão. A assessoria do clube não divulgou o prazo de recuperação do jogador.

Como Bruno, outro lateral-direito do elenco, sofreu uma entorse no tornozelo direito e está fora do jogo, o técnico Rogério Ceni deve improvisar o volante Araruna na posição. Além dos dois laterais, o treinador tem mais quatro desfalques para o clássico: o goleiro Sidão, o lateral-esquerdo Edimar, o meia Lucas Fernandes e o atacante argentino Chávez.

A boa notícia é que o meia peruano Cueva parece recuperado de uma lesão na coxa e tem grandes chances de retornar ao time. A definição da equipe ocorre no treinamento que será realizado neste sábado pela manhã, no CT da Barra Funda, em São Paulo.

Veja Também

Comentários