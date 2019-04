Bucks 'varrem' Pistons e avançam nos playoffs da NBA; Jazz ganha e sobrevive

Melhor campanha da temporada regular, o Milwaukee Bucks confirmou o seu favoritismo na primeira rodada dos playoffs da NBA. Na rodada de segunda-feira, o time de Wisconsin mostrou a força que tem e "varreu" o Detroit Pistons com a vitória por 127 a 104, fora de casa, que fechou em 4 a 0 a série melhor de sete. Classificado às semifinais da Conferência Leste, o próximo rival será o Boston Celtics, que também deu uma "varrida" no Indiana Pacers.

O grande destaque dos Bucks, mais uma vez, foi o pivô grego Giannis Antetokounmpo. Um dos fortes candidatos ao prêmio de MVP (melhor jogador) da temporada, ele saiu de quadra com 41 pontos, 9 rebotes e 4 tocos. O ala Khris Middleton anotou outros 18 pontos para os visitantes. No lado dos Pistons, Reggie Jackson foi o melhor com 26 pontos e 7 assistências. O ala Blake Griffin fez 22.

Com a vitória no jogo 4 da série, essa foi a primeira "varrida" dos Bucks em playoffs desde 1983. Para completar a façanha, a franquia de Milwaukee não chegava a essa etapa dos playoffs, as semifinais de conferência, há 18 anos.

No Oeste, o Utah Jazz conseguiu evitar ter o mesmo destino dos Pistons na série contra o Houston Rockets. Em casa, a franquia de Salt Lake City venceu o jogo 4 por 107 a 91 e diminuiu a vantagem do time do Texas para 3 a 1. Agora, as equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, no partida que será disputa no ginásio Toyota Center, em Houston.

O jogador de maior destaque do Jazz foi o ala Donovan Mitchell. Ele anotou 19 de seus 31 pontos no último quarto e foi decisivo para o time nos momentos mais importantes. Além dele, brilharam Jae Crowder, com 23 pontos e dois roubos de bola, e o armador espanhol Ricky Rubio, com 18 pontos e 11 assistências.

Pelos Rockets, James Harden e Chris Paul foram os destaques da equipe. O "Barba" fez 30 pontos e roubou duas bolas, enquanto que o armador terminou com 23 pontos, oito rebotes, sete assistências e cinco roubos. Eric Gordon, com 16 pontos, foi o outro nome de destaque da equipe.

RODADA DE TERÇA - Os playoffs da NBA terão quatro partidas nesta terça-feira - todos pelo jogo 5 de suas séries. Três delas podem ser as decisivas para a classificação às semifinais de seus conferências. Apenas Denver Nuggets e San Antonio Spurs, no Oeste, estão empatados por 2 a 2 e duelarão desta vez em Denver.

Na mesma conferência, o Portland Trail Blazers recebe o Oklahoma City Thunder para tentar fechar o confronto em 4 a 1. No Leste, a mesma situação acontece com Toronto Raptors e Philadelphia 76ers, que receberão Orlando Magic e Brooklyn Nets, respectivamente.