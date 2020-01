Bucks superam Celtics em casa e ganham a quinta seguida na NBA

Time de melhor campanha da temporada 2019/2020 da NBA, o Milwaukee Bucks conquistou mais uma vitória ao superar o Boston Celtics por 128 a 123, pela rodada de quinta-feira. Foi o quinto triunfo consecutivo dos líderes da Conferência Leste, agora com 37 vitórias em 43 duelos.

Giannis Antetokounmpo acumulou 32 pontos e 17 rebotes pelos Bucks, enquanto Khris Middleton anotou 23 pontos. Kemba Walker fez 40 pontos, sendo o cestinha da partida, para liderar os Celtics. O time não contou com Jaylen Brown, que sofreu lesão no polegar da mão direita na derrota de quarta-feira para o Detroit Pistons. Substituto do titular, Marcus Smart somou 24 pontos. O Boston sofreu derrotas em noites consecutivas e está na terceira posição no Leste, com 27 triunfos em 40 partidas.

A série de dez vitórias seguidas do Utah Jazz chegou ao fim na noite de quinta com a derrota, fora de casa, para o New Orleans Pelicans por 138 a 132, em duelo definido apenas na prorrogação. Brandon Ingram brilhou com 49 pontos, a maior produção ofensiva da sua carreira, pelos Pelicans, que estão apenas em 12º lugar na Conferência Oeste, mas ganharam 10 dos últimos 14 compromissos - o Jazz é o quarto.

O Utah ganhava por 132 a 127 a 2min28 do fim, mas não pontuou mais. Já os Pelicans fizeram 11 pontos seguidos com bandejas de Derrick Favors e E'Twaun Moore, além de sete tiros livres convertidos. Favors finalizou o duelo com 21 pontos, 11 rebotes e três tocos contra sua equipe anterior. E Moore somou 16 pontos.

Em casa, o Los Angeles Clippers derrotou o Orlando Magic por 122 a 95. Kawhi Leonard anotou 32 pontos, no quarto jogo consecutivo em que marcou ao menos 30, e ainda somou cinco rebotes e cinco assistências. Ele marcou 22 pontos no primeiro tempo, que terminou com a sua equipe em vantagem de 67 a 48.

Montrezl Harrell somou 21 pontos pelos Clippers, que teve sete jogadores marcando ao menos dez pontos, incluindo JaMychal Green, com 11 pontos e 13 rebotes. Foi o quarto triunfo nos últimos cinco duelos dos Clippers, o terceiro colocado da Conferência Oeste, que não contou com o lesionado Paul George.

Nikola Vucevic acumulou 22 pontos e nove rebotes e Aaron Gordon anotou 20 para o Magic, que havia derrotado o Los Angeles Lakers na noite anterior e ocupa a sétima posição no Leste.

Em duelo definido na prorrogação, o Denver Nuggets derrotou o Golden State Warriors por 134 a 131, em casa, com 23 pontos, 12 rebotes e oito assistências de Nikola Jokic. E o Phoenix Suns venceu fácil o New York Knicks, como visitante, por 121 a 98, com 26 pontos, 21 rebotes e dois tocos de Deandre Ayton.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Toronto Raptors x Washington Wizards

Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers