Bruno Soares vence nas duplas e se garante nas semifinais do Torneio de Doha

Bruno Soares segue bem em sua primeira competição da temporada de 2018. Nesta quarta-feira, atuando ao lado do britânico Jamie Murray, o brasileiro confirmou o favoritismo e superou o croata Borna Coric e o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Está, assim, na semifinal do Torneio de Doha, no Catar, de nível ATP 250.

Principais favoritos da competição, Bruno Soares e Jamie Murray já sabem quem terão pela frente: o espanhol Feliciano Lopez e o norte-americano Rajeev Ram, terceiros cabeças de chave que nesta quarta-feira eliminaram o georgiano Nikoloz Basilashvili e o austríaco Andreas Haider-Maurer por duplo 6/2.

Na chave de simples, o principal cabeça de chave da competição também confirmou o favoritismo. O austríaco Dominic Thiem, atual número 5 do mundo, superou o esloveno Aljaz Bedene por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Seu próximo adversário será o grego Stefanos Tsitsipas, que surpreendeu o francês Richard Gasquet por 6/3 e 6/4.

Já o espanhol Fernando Verdasco não teve uma grande quarta-feira. Sétimo favorito, ele caiu para o russo Andrey Rublev por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4. O tenista da Rússia encara agora o croata Borna Coric, algoz do georgiano Nikoloz Basilashvili por fáceis 6/1 e 6/3.

Os demais confrontos de quartas de final também foram definidos nesta quarta-feira: o francês Gael Monfils passou pelo alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3 - e encara o também alemão Peter Gojowczyk. Já o argentino Guido Pella superou o italiano Stefano Travaglia por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, e desafia o bósnio Mirza Basic.