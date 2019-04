Bruno Soares sofre, mas estreia com vitória nas duplas no Torneio de Barcelona

Semifinalistas do Masters 1000 de Montecarlo na semana passada, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray sofreram, mas estrearam com vitória no Torneio de Barcelona nesta terça-feira. Cabeças de chave número 2 desta disputa do ATP 500 espanhol realizado em quadras de saibro, eles precisaram jogar três sets para derrotar o croata Ivan Dodig e o francês Edouard Roger-Vasselin com parciais de 7/5, 1/6 e 10/5, em confronto definido apenas no match tie-break.

Com o triunfo obtido em 1h17min, Soares e Murray avançaram às quartas de final e terão como próximos adversários o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau. Em outro jogo do dia, esta parceria eliminou a dupla local formada por David Marrero e Fernando Verdasco com uma vitória por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (8/6).

No duelo que fizeram nesta terça, o brasileiro e o britânico chegaram a ter o saque quebrado por uma vez na primeira parcial, mas converterem dois de três break points para aplicar 7/5 e abrir vantagem. No segundo set, porém, eles deixaram o nível de atuação cair demais. Além de não ameaçarem o serviço de Dodig e Roger-Vasselin em nenhuma ocasião, ainda viram os rivais aproveitarem três oportunidades de conquistar quebras e conseguirem o 6/1 que empatou o duelo.

Apesar disso, Soares e Murray não se abalaram com a derrota na parcial, recuperaram o seu melhor jogo e ganharam o match tie-break com tranquilidade, somando o dobro de pontos dos oponentes, para assegurar o triunfo por 2 sets a 1.

O brasileiro e o britânico conquistaram apenas um título nesta temporada, obtido no início do ano, no ATP 250 de Sydney, e agora tentam engrenar rumo a novos troféus nesta temporada de saibro, cujo principal objetivo é o Grand Slam de Roland Garros, marcado para ocorrer entre os dias 26 de maio a 9 de junho, em Paris.

SIMPLES - Em um dos últimos jogos realizados nesta terça-feira pela chave de simples em Barcelona, o austríaco Dominic Thiem confirmou com tranquilidade a sua condição de terceiro favorito da competição ao estrear com vitória por duplo 6/3 sobre o argentino Diego Schwartzman.

Com o triunfo, o atual quinto tenista do ranking mundial avançou às oitavas de final e terá como próximo rival o espanhol Jaume Munar, que horas mais cedo derrotou o norte-americano Frances Tiafoe por 6/4 e 6/3.

Em outro duelo do final da programação do dia na Catalunha, o grego Stefanos Tsitsipas justificou o status de quinto cabeça de chave ao bater o húngaro Marton Fucsovics por 6/3 e 6/4. Assim, ele também se garantiu nas oitavas e medirá forças com o alemão Jan-Lennard Struff, que desbancou o favoritismo do belga David Goffin, décimo pré-classificado, com um triunfo por 7/6 (7/3) e 6/3.