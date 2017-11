Bruno Soares ganha nas duplas e avança às quartas no Masters 1000 de Paris

O tenista brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray não tiveram grandes dificuldades nesta quarta-feira para avançarem às quartas de final do Masters 1000 de Paris. Venceram o norte-americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Quinta favorita na competição francesa, a dupla do brasileiro entrou avançada na chave e estreou já nas oitavas. E, por uma vaga na semifinal, aguarda o vencedor do jogo dos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah contra os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, quartos cabeças de chave. O duelo será disputado nesta quarta-feira.

Para superar Harrison e Venus, a dupla de Soares manteve o jogo sob certo controle e não sofreu grandes sustos. Ganhou, assim, após se manter firme no saque e obter duas quebras, uma em cada set.

Atualmente o 11º do ranking mundial de duplas, o brasileiro já está garantido no ATP Finals, torneio que vai reunir as oito melhores duplas e os oito melhores jogadores de simples da temporada, em Londres, a partir de 12 de novembro.

A competição em Paris conta também com o brasileiro Marcelo Melo e seu parceiro polonês Lukasz Kubot, também classificados ao ATP Finals. Eles estreiam no torneio francês contra os locais Richard Gasquet e Lucas Pouille.