Bruno Soares e Jamie Murray vencem na estreia em Indian Wells

O torneio de duplas do Masters 1000 de Indian Wells começou na sexta-feira, mas primeiro brasileiro a estrear só jogou no sábado. Atuando ao lado de Jamie Murray, com quem forma a dupla cabeça de chave número 4, Bruno Soares começou a campanha com vitória. Ele e o britânico bateram o canadense Daniel Nestor e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 10/3, de virada.

Na próxima rodada, eles jogam contra a dupla formada pelo filipino Treat Huey e o bielo-russo Max Mirnyi, responsáveis pela eliminação dos poderosos - em simples -

Grigor Dimitrov e Stan Wawrinka.

Neste domingo, Marcelo Melo estreia em Indian Wells. Tendo como parceiro o polonês Lukasz Kubot, ele encara o italiano Paolo Lorenzi e o espanhol Albert Ramos-Vinolas. Ivan Dodig, seu ex-parceiro, jogando com Marcel Granollers, foi eliminado no sábado.

Os irmãos Bob e Mike Bryan, sempre favoritos, também deram adeus precoce. Eles perderam para o australiano Nick Kyrgios e o sérvio Nenad Zimonjic. A torcida da casa ainda viu John Isner e Jack Sock serem eliminados pelos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, cabeças de chave número 1.

TÍTULO - No sábado à noite, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, ganhou o nono título de simples da sua carreira em eventos de nível Challenger ao vencer o torneio de Santiago, no Chile, em final contra o local Nicolas Jarry, com parciais de 7/5 e 6/3.

Rogerinho, terceiro melhor brasileiro no ranking da ATP, somou 80 pontos com o título, mas terá que descontar os 55 de sua participação em Indian Wells na temporada passada. Atual 85.º colocado, ele deve se aproximar de igualar o melhor ranking da carreira: 82.ª posição.

