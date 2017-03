Bruno Soares e Jamie Murray avançam em Indian Wells e podem enfrentar Andy Murray

Bruno Soares e Jamie Murray estão nas quartas de final da chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o brasileiro e o britânico precisaram de dois sets, apenas, para vencer a parceria formada pelo filipino Treat Huey e o bielo-russo Max Mirnyi, por 7/6 (7/3) e 6/3).

Bruno e Jamie, que formam a dupla cabeça de chave número 4 no torneio, agora esperam para conhecer seus adversários. O britânico pode jogar contra o próprio irmão, Andy Murray, líder do ranking mundial em simples. Ele e o também britânico Daniel Evans devem fazer o último jogo do dia na segunda principal quadra do complexo, contra Jean-Julien Rojer, da Holanda, e Horia Tecau, da Romênia.

Nesta segunda-feira, outro grande nome de simples, Rafael Nadal, foi eliminado da chave de duplas. Ele o australiano Bernard Tomic perderam para a Raven Klaasen, da África do Sul, e Rajeev Ram, dos Estados Unidos.

Além de Bruno Soares, oitavo do ranking da duplistas da ATP, o Brasil ainda tem Marcelo Melo na chave de duplas de Indian Wells. Melo, que joga com o polonês Lukasz Kubot, tem previsto jogo ainda nesta segunda contra o norte-americano Steve Johnson e o canadense Vasek Pospisil, algoz de Andy Murray em simples.

