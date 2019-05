Bruno Soares é eliminado em estreia nas duplas do Masters 1000 de Roma

Depois de avançarem às semifinais em Montecarlo, se sagrarem vice-campeões em Barcelona e irem até as quartas de final em Madri, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray acabaram decepcionando ao serem eliminados já na estreia do torneio de duplas do Masters 1000 de Roma, neste domingo, na Itália.

Cabeças de chave número 2 desta disputa da importante competição realizada em quadras de saibro na capital italiana, eles foram derrotados pelo francês Jeremy Chardy e o belga David Goffin por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h16min.

No duelo deste domingo, o brasileiro e o britânico chegaram a quebrar por três vezes o saque dos seus adversários, mas foram superados com o serviço na mão em cinco oportunidades e assim acabaram sendo despachados de maneira precoce em Roma.

Na semana passada, Soares e Murray haviam sido eliminados pelo grego Stefanos Tsitsipas e pelo holandês Wesley Kookhof nas quartas de final em Madri, sendo que nesta temporada de saibro mostraram força principalmente no Masters de Montecarlo e no ATP 500 de Barcelona.

SIMPLES - Cinco partidas foram realizadas neste domingo pelo torneio de simples do Masters de Roma neste domingo. Em uma delas, o italiano Matteo Berrettini superou o francês Lucas Pouille por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e se credenciou para ser o primeiro rival do alemão Alexander Zverev, quarto cabeça de chave, que estreará direto na segunda rodada.

Outro italiano que estreou com vitória e garantiu a alegria da torcida local neste domingo foi Jannik Sinner, que bateu o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/1 e 7/5, e será o primeiro adversário de Stefanos Tsitsipas. Oitavo cabeça de chave em Roma, o grego jogará esta competição depois de ter brilhado com o vice-campeonato no Masters de Madri, encerrado também neste domingo.

O georgiano Nikoloz Basilashvili, o alemão Philipp Kohlschreiber e o espanhol Roberto Bautista Agut, que derrotaram respectivamente o húngaro Marton Fucsovics, o francês Gilles Simon e o italiano Andreas Seppi, todos por 2 sets a 1, também estrearam com vitórias em outras partidas do dia na capital italiana.