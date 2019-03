Bruno Henrique é só advertido por expulsão contra o Vasco e reforça Fla em semi

O técnico Abel Braga, do Flamengo, terá o reforço de Bruno Henrique para as semifinais do Campeonato Carioca, contra rival a ser definido depois do término da Taça Rio, cujo campeão será definido neste domingo na decisão entre flamenguistas e vascaínos. Em julgamento realizado nesta sexta-feira, o atacante foi liberado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) ao ser apenas advertido pela expulsão que sofreu em outro clássico diante do time cruzmaltina, no último dia 9.

O jogador corria o risco de receber um gancho de até seis jogos, mas os auditores do tribunal decidiram por converter a suspensão, inicialmente definida por unanimidade, em uma advertência. Com isso, ele está apto para entrar em campo nas semifinais do Estadual.

Bruno Henrique foi julgado nesta sexta-feira depois de o árbitro do clássico do último dia 9, Wagner Magalhães do Nascimento, ter relatado na súmula do confronto que o atleta lhe proferiu as seguintes palavras durante o jogo: "Você é fraco e não apita nada". Por causa da atitude, o atleta foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "assumir conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", mas acabou escapando de ser suspenso.

O atacante, contudo, ainda corre o risco de perder parte das semifinais do Campeonato Carioca, que ocorrerão após o término deste segundo turno. Isso porque foi expulso contra o Fluminense, na noite de quarta-feira, pela semifinal da Taça Rio, e pode sofrer punição no TJD-RJ. O julgamento desta expulsão, provocada por jogada violenta, ainda não tem data marcada para acontecer.