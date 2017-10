Bruno Henrique desfalcará Santos contra Sport; Zeca e Kayke viajam após polêmicas

O atacante Bruno Henrique, que sente um desconforto na panturrilha esquerda, foi vetado pelo departamento médico do Santos nesta terça-feira e se tornou a principal baixa entre os 21 atletas relacionados pelo técnico Levir Culpi para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife, na quinta, às 21 horas, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador começou a reclamar de dores na coxa direita no empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, em Campinas, na quinta passada. Ele deixou o gramado antes do final da partida e não participou do último compromisso do time santista no Brasileiro - outro empate, desta vez com o Vitória, no Pacaembu, nesta segunda.

Bruno Henrique, que participou dos trabalhos regenerativos realizados nesta terça no CT Rei Pelé, em Santos, ainda não tem data confirmada para retornar ao time. Mas há outras ausências importantes na equipe que enfrentará o clube rubro-negro pernambucano.

O volante Renato, que ainda faz tratamento devido a um edema no tornozelo esquerdo e no bíceps femoral da coxa direita, também necessita de mais alguns dias para finalizar o processo de recuperação.

Já o atacante colombiano Wladimir Hernández foi liberado pela comissão técnica para tratar de questões particulares. O volante Alison, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vitória, está suspenso e também não viajou para o Nordeste.

O lateral-esquerdo Zeca, que saiu de campo bastante irritado após o empate com os baianos e chegou a publicar uma postagem em sua conta no Instagram na qual demonstrou sua insatisfação pelas críticas de parte da torcida santista, foi mantido por Levir entre os convocados, assim como o atacante Kayke, insatisfeito com as poucas oportunidades no time.

Confira a lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Sport:

Goleiros - Vanderlei e Vladimir;

Laterais - Caju, Daniel Guedes, Orinho e Zeca;

Zagueiros - David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe;

Meio-campistas - Vecchio, Jean Mota, Lucas Lima, Matheus Jesus, Matheus Oliveira, Serginho e Yuri;

Atacantes - Arthur Gomes, Jonathan Copete, Kayke, Lucas Crispim e Ricardo Oliveira.