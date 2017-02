Bruno Henrique celebra chegada ao Santos e agradece insistência da diretoria

O Santos apresentou nesta segunda-feira mais um reforço contratado para esta temporada. O atacante Bruno Henrique, de 26 anos, era sonho antigo da diretoria e já havia sido cobiçado quando ainda vestia a camisa do Goiás, em 2015. Essa insistência e o desejo demonstrado pelos dirigentes de contar com seu futebol foram determinantes para que ele assinasse com o clube alvinegro.

"No ano de 2015, quando eu jogava pelo Goiás, o Santos tentou me trazer e não deu certo. O que me motivou mais foi, novamente, o Santos e o treinador Dorival terem pedido meu nome. Isso me fez vir para o Santos, sabendo da responsabilidade. Vim para ajudar. Quero agradecer ao clube pela oportunidade. É um time que todos conhecem. Quero ajudar em 2017", declarou.

Revelado na base do Cruzeiro, Bruno Henrique rodou por clubes menores até chegar ao Goiás, onde se destacou no Brasileirão de 2015. Negociado com o Wolfsburg, pouco atuou e deixou o futebol alemão sem deixar saudades. Agora, assinou por cinco temporadas com o Santos, que desembolsou R$ 13,5 milhões por seu futebol. Tanto prestígio fez o próprio atacante mostrar ansiedade para entrar em campo.

"Eu estava treinando e aqui é um pouco diferente da Europa. Lá, agora, é um pouco frio, nevando, e aqui o sol é um pouco mais forte. Isso desgasta um pouco, mas tenho certeza que durante essa semana vou procurar trabalhar intensamente e, se for possível, se meu nome sair no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e o treinador puder contar comigo, eu quero fazer a estreia em campo e ajudar", declarou, mirando o confronto com o Red Bull Brasil, domingo.

Apesar da confiança do Santos em seu futebol, Bruno Henrique ainda é desconhecido de boa parte da torcida. Por isso, fez questão de apresentar suas características. "Eu me enxergo como sempre joguei, pelas beiradas. É onde me saio melhor. Tenho jogo rápido. Tenho certeza que vou me dar muito bem aqui no Santos", garantiu.

