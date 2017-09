Bruno é novidade entre relacionados de Dorival no São Paulo para enfrentar Sport

Recuperado de uma lesão na região cervical, o lateral-direito Bruno é a principal novidade na lista de 23 relacionados pelo técnico Dorival Júnior para enfrentar o Sport, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o titular da posição deverá ser Éder Militão. Na lateral esquerda, Edimar vai ocupar o lugar de Júnior Tavares, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O treinador do time são-paulino finalizou a preparação para o embate com a equipe rubro-negra pernambucana neste sábado com um treino tático no CT da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Também houve ensaio de jogadas de bola parada. Depois, o elenco iniciou o período de concentração.

Uma vitória neste domingo é essencial para que o time tricolor paulista possa deixar a zona de rebaixamento, especialmente por enfrentar um adversário direto na luta contra o descenso. O Sport, com 30 pontos, está sem vencer há oito rodadas no Nacional.

O São Paulo deverá entrar em campo com a seguinte formação neste domingo: Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros, Hernanes, Marcos Guilherme, Lucas Fernandes e Cueva; Lucas Pratto.

Confira a lista dos 23 atletas escolhidos por Dorival Júnior para buscar a vitória diante do Sport:

Goleiros: Denis e Sidão;

Laterais: Bruno e Edimar;

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda, Lugano, Éder Militão e Bruno Alves;

Volantes: Petros, Jucilei e Araruna;

Meias: Maicosuel, Cueva, Lucas Fernandes, Hernanes, Thomaz, Shaylon e Gomez;

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Marcos Guilherme e Marcinho.

