Bressan volta de empréstimo ao Peñarol e reforça zaga do Grêmio

O Grêmio ganhou o reforço de um velho conhecido nesta terça-feira. Emprestado ao Peñarol, do Uruguai, o zagueiro Bressan foi chamado de volta para fazer parte do elenco do técnico Renato Gaúcho em 2017. A posição é uma das mais carentes do time gaúcho, que tem pela frente a Copa Libertadores nesta temporada.

Bressan tem 24 anos e foi formado no Juventude, chegando ao Grêmio quando ainda tinha 19 anos. Ele chegou a ser emprestado ao Flamengo em 2015 e foi liberado para jogar no Peñarol depois de ser reserva no início do Campeonato Brasileiro.

Nesta terça, ele fez seu primeiro treino sob o comando de Renato Gaúcho, em atividade na Arena do Grêmio, a primeira do ano no estádio. Lá, o Grêmio enfrenta o Ypiranga, na próxima quinta-feira, na sua estreia no Campeonato Gaúcho.

Renato definiu o time com: Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Ramiro, Jaílson, Maicon, Douglas e Pedro Rocha; Luan. Leonardo Gomes, contratado junto ao Boa, aproveitou que Léo Moura e Edílson trabalham a forma física e será titular na estreia. Já o volante Jaílson ganhou a posição de Walace, vendido ao Hamburgo.

Por enquanto, o Grêmio contratou pouco, e para compor o elenco. Fechou com os laterais Léo Moura, Leonardo Gomes e Cortes, o volante Michel e os atacantes Beto da Silva e Jael. Além de Bressan, o clube só tem Pedro Geromel, Rafael Thyere e Kannemann para a defesa.

