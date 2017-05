Breno é apresentado e se diz apto fisicamente para atuar pelo Vasco já no domingo

O zagueiro Breno garantiu que está bem fisicamente e pronto para ser utilizado pela comissão técnica do Vasco para atuar já no próximo compromisso da equipe. A declaração do jogador, de 27 anos, ocorreu na entrevista de apresentação oficial dele no clube carioca, na tarde desta quinta-feira, em São Januário, no Rio, onde no domingo o time enfrenta o Bahia, às 11 horas, pela segunda rodada do Brasileirão.

"Estou supercontente de estar vestindo essa camisa. Estou treinando com a equipe à disposição do treinador. Se precisar no domingo, já vou (para o jogo). Dependendo do documento ficar pronto, estou à disposição", ressaltou Breno, que classificou a chegada ao Vasco como um desafio na carreira.

O atleta afirmou que não terá problemas para recuperar o ritmo de jogo após tanto tempo sem jogar - a última vez que esteve em campo por 90 minutos foi há dois meses, no dia 18 de março, pelo São Paulo.

"Estou com muita vontade de jogar e vai ser só jogando que vou ganhando o meu ritmo. Tenho 27 anos e sei lidar com essa questão de ritmo. Quando você está cansado, sabe como ir controlando. Treino é uma coisa e jogo é totalmente diferente. Se precisar de mim no domingo, vou estar à disposição e quero muito poder ajudar a equipe do Vasco", enfatizou o defensor.

Breno também explicou, durante a conversa com os jornalistas, o por quê das constantes lesões no joelho que têm prejudicado a sua carreira após deixar o time tricolor paulista para jogar na Europa - pelo Bayern de Munique.

"Cheguei ao São Paulo (no retorno ao clube) e tinha um problema no joelho. Tinha feito uma cirurgia, em 2010, nos Estados Unidos, quando estava no Bayern, e colocaram enxerto de cadáver. Depois daquilo, sempre que treinava, eu fazia alguns jogos e o joelho inchava. Isso nunca saiu. No ano passado, fui fazer outra cirurgia com o Rene Abdalla (ortopedista) e ele tirou esse enxerto de cadáver. Graças a Deus, hoje estou zero. Não sinto dor e o meu joelho não incha. Estou pronto para jogar", garantiu Breno.

O vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico Brandão Miranda, conhecido como Euriquinho, ressaltou o histórico técnico invejável ao justificar a contratação do zagueiro e mostrou confiança na recuperação total física e técnica de Breno no clube.

"O Vasco é um clube que acolhe bem e dá respaldo para os atletas desenvolvam o seu melhor futebol. Se ele desenvolver 50% (do potencial) vai dar uma resposta muito boa. Mas a gente acha que ele vai voltar a ser 100% do que era. Estamos muito confiantes. Gostei muito do que vivi com ele nesses três dias. Ele parece estar com uma determinação extraordinária", elogiou o dirigente vascaíno.

Breno segue trabalhando com o restante do elenco do Vasco no Complexo Esportivo de São Januário, mas depende da confirmação da chegada da documentação na CBF para enfrentar o Bahia no domingo.

