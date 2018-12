Brasileiros vão às finais nos 200m livre e no revezamento 4x50m misto no Mundial

Além das finais masculina dos 200m livre e do revezamento 4x50m livre misto, o Brasil também participará nesta quarta-feira da final dos 100m costas, com Guilherme Guido - Divulgação

Após conquistar a medalha de bronze no revezamento 4x100 metros livre no primeiro dia do Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), o Brasil voltou a se classificar para finais do evento nesta quarta-feira, em Hangzhou, na China. O País buscará subir ao pódio no 4x50 metros livre misto e na disputa masculina dos 200m livre, com Breno Correia e Luiz Altamir Mello.

Nas eliminatórias dos 200m livre, Luiz Altamir fez a segunda melhor marca, com o tempo de 1min42s13, enquanto Breno Correia foi o quarto colocado, com 1min42s64. O australiano Alexander Graham liderou o qualificatório com 1min41s83 e o lituano Danas Rapsys, campeão na terça nos 400m livre, ficou entre os brasileiros, na terceira posição, com 1min42s39. Já o sul-africano Chad Le Clos decepcionou e, com apenas o décimo tempo, foi eliminado.

Representado por Marcelo Chierighini, Matheus Santana, Larissa Oliveira e Etiene Medeiros, o Brasil fez o sexto melhor tempo das eliminatórias do revezamento 4x50 metros misto, com 1min30s78. Os Estados Unidos lideraram o classificatório com a marca de 1min29s80.

A brasileira Larissa Oliveira se classificou para a semifinal dos 100m livre ao fechar as eliminatórias na quarta posição, com o tempo de 52s87. Ela foi uma das sete nadadoras que completou a prova em menos de 53s, sendo que a melhor marca foi da norte-americana Mallory Comerford, com 52s18. Já Manuella Lyrio marcou 54s38 e foi a 21ª colocada, não avançando de fase no Mundial.

Também nesta quarta, Leonardo de Deus não conseguiu avançar às semifinais dos 100m borboleta ao fazer apenas o 23ª tempo, com 51s69. O norte-americano Caeleb Dressel foi o mais rápido das eliminatórias, com 49s23, seguido pelo sul-africano Chad Le Clos, com 49s34.

Além das finais masculina dos 200m livre e do revezamento 4x50m livre misto, o Brasil também participará nesta quarta-feira da final dos 100m costas, com Guilherme Guido. Na terça-feira, ele foi o segundo mais rápido das semifinais.