Brasileiros vão à final do 4x400m e caem no 4x100m no Mundial de Revezamentos

A equipe masculina do Brasil da prova do 4x400 metros está a um passo da classificação para o Mundial de Atletismo. No fim da noite de sábado, o quarteto do País avançou para a final do Mundial de Revezamentos, que está sendo realizado em Nassau, nas Bahamas, e é classificatório para o evento em Londres.

Pelas eliminatórias, o quarteto formado por Anderson Freitas Henriques, Alexander Russo, Lucas da Silva Carvalho e Hugo Balduino de Sousa marcou o tempo de 3min05s05, o terceiro melhor da sua série, atrás de Botswana (3min03s09) e da Jamaica (3min03s52), o que foi suficiente para garantir a presença dos brasileiros na final.

A marca é a pior entre os oito revezamentos que se classificaram para a final, sendo que o melhor foi do quarteto de Trinidad e Tobago, com 3min02s51. Agora, neste domingo, os brasileiros vão participar da final, agendada para as 22h55 (horário de Brasília) e só precisam completá-la para assegurarem a vaga no Mundial de Atletismo, em agosto, na cidade de Londres.

Já na disputa masculina do 4x100 metros, uma lesão impediu o Brasil de avançar à final. O quarteto do País ocupava o segundo lugar na sua série, após Antonio Cesar Rodrigues, Bruno Lins e Derick Silva correrem, quando Vitor Hugo do Santos sofreu uma lesão muscular. Ele até completou a disputa na sétima colocação, mas a equipe posteriormente foi desclassificada.

"Infelizmente ele sentiu uma dor muito forte na parte anterior da coxa direita. Foi medicado, está fazendo gelo e fará exames para avaliar a gravidade da lesão", comentou Warlindo Carneiro da Silva Neto, médico da seleção brasileira de atletismo.

Com um quarteto que tinha Justin Gatlin entre os seus participantes, os Estados Unidos levaram o ouro do 4x100 metros com a marca de 38s43. Os EUA também venceram a prova feminina do 4x800 metros, enquanto as jamaicanas foram campeãs no 4x200 metros.

O time feminino do revezamento 4x400 metros não conseguiu se classificar à final. O quarteto formado por Cristiane dos Santos Silva, Jessica Roberti, Natallia Oliveira da Silva e Jailma Sales de Lima fez a marca de 3min34s72, o 11º das eliminatórias e o quarto da sua série. O quarteto dos Estados Unidos (3min29s27) foi o melhor das eliminatórias.

A equipe do revezamento 4x100 metros feminino do Brasil participa das eliminatórias às 21h10 deste domingo. E a final está agendada para 23h10. Bruna Farias, Tania Ferreira da Silva, Vitoria Cristina Rosa e Rosangela Santos compõem a equipe. Mariana da Costa Rodrigues Ferreira é a reserva.

