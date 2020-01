Brasileiros perdem no qualifying e Monteiro estreará contra Isner na Austrália

Thiago Monteiro será o único representante brasileiro na chave de simples do Aberto da Austrália. Nesta quinta-feira, João Menezes e Gabriela Cé estrearam no qualifying do Grand Slam disputado em Melbourne, mas foram derrotados, encerrando a participação do País no torneio classificatório para o evento realizado em quadras duras.

Número 187 do mundo, Menezes teve pela frente o russo Evgeny Donskoy, 106º colocado no ranking, e perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 7/6 (10/8), em 2 horas e 40 minutos. O brasileiro chegou a ter boa chance de vencer o duelo na terceira parcial, pois abriu 4/2 e 5/3, mas acabou permitindo a reação do oponente.

Já Gabriela, a número 230 do mundo, ofereceu pouca resistência em sua estreia no qualifying do Aberto da Austrália. A brasileira caiu para a norte-americana Sachia Vickery, 151ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. Ela não conseguiu confirmar o seu saque sequer uma vez.

Antes, na terça-feira, Thiago Wild havia perdido na primeira rodada do qualificatório do Aberto da Austrália para o alemão Peter Gojowczyk (6/4 e 6/2).

Assim, apenas Monteiro jogará a chave de simples do Aberto da Austrália pelo Brasil. E o sorteio realizado nesta quinta-feira definiu que o seu adversário de estreia será o norte-americano John Isner, o número 20 do mundo. Caso avance, seu oponente na segunda rodada vai ser um tenista vindo do qualifying.

Em duplas, Luisa Stefani, Marcelo Demoliner e Bruno Soares e Marcelo Melo estão com presença garantida. Os seus rivais, porém, ainda não foram determinados.