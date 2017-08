Brasileiros ficam fora da fase final do primeiro dia do Mundial de Judô

Os lutadores brasileiros não conseguiram avançar à fase final no primeiro dia do Mundial de Judô, que está sendo realizado em Budapeste. Nesta segunda-feira, na Laszço Papp Arena, Phelipe Pelim (60kg) e Stefannie Koyama (48kg) foram eliminados nas oitavas de final, enquanto Eric Takabatake (60kg) perdeu logo na segunda rodada, em sua primeira luta.

Na sua primeira participação em um Mundial, Stefannie Koyama venceu com um wazari no golden score a romena Monica Ungureanu, medalhista de bronze no Europeu deste ano. Na sequencia, porém, em combate também definiu por wazari no golden score, perdeu para a japonesa Funa Tonaki.

Phelipe Pelim, também estreante em Mundiais, encarou o russo Robert Mshvidobad e pontuou com um wazari e o imobilizou para avançar em Budapeste. Na sequência, então, derrotou o dominicano Elmert Ramirez por quatro wazaris. Nas oitavas de final, o brasileiro fez uma luta equilibrada contra o usbeque Mukhridhin Tilovov, que acabou sendo definido no golden score. Pelim foi punido por passividade, encerrando a sua participação no Mundial.

Já Takabatake não resistiu ao grande desafio que teve na sua primeira luta - ele estava de bye na rodada inicial. O brasileiro teve pela frente o casaque Yeldos Smetov, medalhista de prata na Olimpíada do Rio e atual campeão mundial, e acabou sofrendo um wazari no golden score, sendo eliminado.

O Mundial de Judô prossegue nesta terça para os brasileiros com a participação dos meio-leves Charles Chibana (66kg), Érika Miranda (52kg) e Sarah Menezes (52kg).

