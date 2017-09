Brasileiros fazem dobradinha histórica e conquistam a etapa do mundial de Surfe nos Estados Unidos

O surfe brasileiro fez história hoje nos Estados Unidos. Na 8ª etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), a surfista cearense Silvana Lima e o paulista Filipe Toledo venceram respectivamente a etapa feminina e masculina do mundial na praia de Trestles, Califórnia. Invictos, os dois surfistas venceram todas as baterias que disputaram e que confirmam Silvana Lima na elite do surfe feminino em 2018 e Filipinho como um dos maiores concorrentes pelo título mundial de 2017, juntamente com o atual líder do ranking, o sul-africano Jordy Smith.

A brasileira Silvana Lima, surfista do time Oi, foi a grande campeã da etapa feminina. O resultado marca uma volta ao surfe de alto nível da brasileira, que chegou a Trestles na 15ª posição do ranking e com esta vitória subiu para o 13º posição. Aos 32 anos, Silvana é a competidora mais experiente no Championship Tour feminino. Após levar o QS 6000 do México, a cearense conseguiu seu melhor resultado nesta temporada na elite do surfe que também confirma sua presença na tour de 2018. “Estava me sentindo muito confiante. Eu ainda não acredito que venci aqui. Que felicidade que estou sentindo. Desde o começo fiquei pensando que é um lugar muito especial, amo vir para cá. O Brasil está em festa, obrigado a todo mundo”, comemorou Silvana após o título.

Em grande forma e com um surfe agressivo nas pequenas ondas de Trestles, Silvana não deu chances à australiana Keely Andrew e venceu por 17,60 pontos a 10,93 de Keely. Na semifinal, Silvana venceu a norte-americana Lakey Peterson, mas foi mais apertado: 16.90 pontos contra 15.60. Na fase anterior, de quartas de final, outra disputa acirrada, desta vez com a australiana Stephanie Gilmore. Com duplo 8.93, a brasileira somou 17.86 pontos contra 16.30. Ela havia batido justamente Gilmore na terceira rodada, além da francesa Johanne Defay. Na primeira rodada, Gilmore havia sido vítima da brasileira mais uma vez, além da havaiana Carissa Moore. Todas as surfistas que Silvana venceu na etapa americana estão acima dela no ranking.

Já o paulista Filipe Toledo, com a vitória na etapa americana, chegou ao seu quinto campeonato na Liga Mundial de Surfe. Antes, ele já havia vencido em Gold Coast (AUS), no Rio de Janeiro (BRA), em Peniche (POR) e em Jeffreys Bay (AS). Com um surfe potente e disruptivo, Filipe Toledo venceu todas as baterias que disputou no campeonato e na grande final superou o atual líder do ranking, o sul-africano Jordy Smith, por 15,67 pontos a 9,80. Na campanha até o título, Filipinho deu show, com pontuações altas desde a primeira fase como na semifinal, onde superou o atual campeão mundial John John Florence, em uma disputa com ondas de 1 metro e um mar totalmente glass. “É um momento muito especial. Sempre parava na semifinal. Agora vencer Jordy, que me venceu ano passado, é uma emoção incrível. É Brasil! Eu e Silvana!”, disse Filipinho logo após sair do mar.

Os demais surfistas brasileiros do Time Oi também conquistaram valiosos pontos na etapa de Trestles. Adriano de Souza terminou em 5º lugar enquanto que Gabriel Medina e ítalo Ferreira finalizaram na 25ª colocação. Vários surfistas estão na disputa do titulo da Liga Mundial faltando apenas três etapas para o final do CT masculino. A nona etapa acontece de 07 a 18 de outubro, em Nouvelle-Aquitaine, na França.

A Oi e o esporte

A companhia tem longo histórico de apoio ao esporte, com patrocínios a grandes eventos, equipes e atletas de diferentes modalidades como basquete, surfe e skate. O incentivo da Oi a projetos esportivos é estratégico, pois reconhece a importância do esporte como ferramenta de interação entre as pessoas e as cidades, seja através da sua prática, ou por meio de manifestações culturais como o grafite e a música. A empresa acredita que o esporte e o incentivo à cultura urbana potencializam conexões e amplia repertórios, aproximando pessoas de diferentes tribos, exercendo um importante papel no processo de desenvolvimento individual e social.

Este ano, a Oi patrocinou pelo terceiro ano consecutivo o Oi Rio Pro, a etapa brasileira do Samsung Galaxy World Surf League Championship Tour (CT), o campeonato mundial de surfe. Além disso, patrocina os surfistas brasileiros de destaque na WSL: Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo, Silvana Lima e Adriano de Souza, o Mineirinho, além do surfista Davizinho, de 11 anos, atual campeão mundial de surfe adaptado. Recentemente, como parte do legado do patrocínio aos Jogos Cariocas de Verão de 2016, a Oi construiu pistas de skate em Manguinhos e São João da Barra e reformou o park de Campo Grande – aproveitando assim o grande potencial do esporte urbano para aproximar culturas e realidades, promovendo encontros e transformando espaços públicos.

Resultado Oficial da etapa de Trestles, nos Estados Unidos 2017:

1 - Filipe Toledo (BRA)

2 - Jordy Smith (AFS)

3 - Adrian Buchan (AUS)

3 - John John Florence (HAV)

5 - Adriano de Souza (BRA)

5 - Frederico Morais (POR)

5 - Jeremy Flores (FRA)

5 - Kanoa Igarashi (EUA).

Próximas etapas da Liga Mundial de Surfe (WSL):

9ª etapa: 07 a 18 de outubro

Quiksilver Pro France

Landes, Nouvelle-Aquitaine, France

10ª etapa: 20 a 31 de outubro

MEO Rip Curl Pro Portugal

Peniche, Portugal

11ª etapa: 08 a 20 de dezembro

Billabong Pipe Masters

Banzai Pipeline, Oahu, Hawaii

Veja Também

Comentários