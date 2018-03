Brasileiros caem nas quartas de final da etapa de Doha do vôlei de praia

No Circuito Mundial, a próxima etapa com a presença de brasileiros será em Xiamen, na China, em abril - Foto: Estadão

Os brasileiros Álvaro Filho e Saymon se despediram da etapa de Doha, no Catar, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia nesta quinta-feira, ao serem derrotados nas quartas de final pelos holandeses Brower e Meeuwsen, por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/19 e 22/20. Assim eles, terminaram a competição na quinta colocação.

Antes de serem eliminados, os atuais campeões do Circuito Brasileiro e únicos representantes do País venceram dois jogos nesta quinta-feira, pela repescagem e oitavas de final, contra os mexicanos Ontiveros e Virgem, e diante dos norte-americanos Hyden e Brunner, respectivamente.

"Foi uma partida decidida nos detalhes, demos nosso máximo, qualquer equipe poderia ter vencido. Tivemos uma etapa com pouco vento, areia boa e bastante sol. Conseguimos vitórias importantes, sair de situações difíceis. Queríamos ter ido mais longe, vamos continuar trabalhando para evoluir", disse Saymon, após a derrota para a dupla holandesa.

O quinto lugar rende a Álvaro e Saymon 480 pontos no ranking do Circuito Mundial e US$ 6 mil (quase R$ 20 mil) em premiação. No Circuito Mundial, a próxima etapa com a presença de brasileiros será em Xiamen, na China, em abril.