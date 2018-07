Brasileiro volta a fazer história e vence prova da Copa do Mundo de Mountain Bike

A semana que começou histórica para o ciclista Henrique Avancini acaba de se tornar ainda mais inesquecível. Após o primeiro pódio em provas de cross country da Copa do Mundo de Mountain Bike, em Val di Sole, na Itália, no último domingo, e do inédito segundo lugar do ranking mundial, na atualização da última terça, o brasileiro mostrou outra vez que está vivendo o melhor momento de sua carreira. Nesta sexta, venceu a prova de short track (XCC) da etapa de Vallnord, em Andorra, da Copa do Mundo.

"É simplesmente incrível. Tive ótima performance no short track. Estar no topo do mundo no short track é uma sensação maravilhosa. Tive as pernas muito boas nas outras disputas do XCC nas Copas do Mundo anteriores, mas acabava que eu me perdia um pouco no decorrer das provas. Por isso, conversei bastante com as pessoas da minha equipe, principalmente com o nosso manager de performance. Tínhamos um plano e conseguimos entregá-lo com sucesso. Estou muito feliz. Esta vitória é para o Brasil. Um momento realmente especial para nós", declarou Henrique Avancini, logo após a corrida.

O brasileiro completou as oito voltas do percurso reduzido em 19min53, apenas um segundo à frente do vice-campeão da prova, o holandês Mathieu Van Der Poel, que chegou junto do italiano Gerhard Kerschbaumer, terceiro colocado e que completou o pódio. Henrique Avancini registrou ainda a volta mais rápida da disputa: 2min22s200, apenas 0s7 mais rápido do que a melhor volta de Van der Poel.

"Tive uma boa disputa com o Gerhard Kerschbaumer. Apesar de ser uma prova de short track, o esforço é muito similar ao do cross country olímpico. Vi que ele diminuía a distância aos poucos na metade da prova. Tentei sempre controlar os caras mais rápidos, como Van Der Poel e o Nino, aqueles que tinham potencial. Foi incrível. Minhas pernas estavam muito fortes e fui ganhando confiança a cada volta", contou o brasileiro.

"Na última semana consegui meu primeiro pódio em etapas da Copa do Mundo de Cross Country. Hoje (sexta-feira) não imaginava isso acontecendo. Como eu costumo dizer, eu não pedalo por mim. Eu pedalo pelo meu País e pelo meu esporte. Eu pedalo pelas coisas que eu acredito", finalizou, emocionado, Henrique Avancini.