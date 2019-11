Brasileiro marca e Cagliari goleia Fiorentina; Lazio vence e Immobile faz mais um

Com um gol do brasileiro João Pedro, o Cagliari atropelou a Fiorentina por 5 a 2, em casa, na Sardegna Arena, neste domingo, e deu continuidade à boa campanha que realiza no Campeonato Italiano. O ótimo resultado garantiu o time na quarta posição da tabela, com 24 pontos, fechando a zona de classificação à Liga dos Campeões.

Com os mesmos 24 pontos, mas em terceiro lugar por ter um saldo de gols melhor (15 a 11), está a Lazio, que em outro duelo do dia derrotou o Lecce por 4 a 2, em Roma, onde Ciro Immobile voltou a marcar, desta vez por meio de uma penalidade. Com isso, o atacante passou a contabilizar 14 bolas na rede como artilheiro disparado da competição, que vive neste final de semana a sua 12ª rodada.

Já o meia brasileiro João Pedro, ex-Atlético-MG e Santos, passou a contabilizar cinco gols neste Italiano. Neste duelo acompanhado por um público de 16.316 torcedores em Cagliari, o primeiro gol do time da casa foi marcado por Marco Rog, aos 17 minutos de jogo, com um belo arremate de pé esquerdo.

Aos 26, o segundo gol saiu após cobrança de escanteio da esquerda, que Fabio Pisacane aproveitou bem de cabeça. No lance mais bonito do jogo, Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, marcou de letra, aos 34, após cruzamento da esquerda.

O quarto gol foi de João Pedro, após contra-ataque, aos nove minutos da etapa final. O belga Radja Nainggdon fez o último gol do Cagliari, por intermédio de uma bomba de fora da área, aos 20. Com o relaxamento do Cagliari, o sérvio Dusan Vlakovic aproveitou para diminuir o prejuízo da Fiorentina e marcou duas vezes: aos 30 e aos 42 minutos.

Com a derrota, a Fiorentina estacionou nos 16 pontos, em nono lugar, e seguiu distante da zona de classificação às competições europeias, que neste domingo passou a ser fechada pela Roma, que caiu para o sexto lugar ao ser derrotado pelo Parma por 2 a 0, fora de casa.

Os dois gols do jogo saíram na segunda etapa. O primeiro, aos 23 minutos, com Mattia Sprocati pegando bem na bola de virada. Já aos 47, Andrea Cornelius foi lançado no contra-ataque e bateu forte para definir a vitória. O triunfo fez o Parma alcançar os 17 pontos e assumir a oitava posição.

Arquirrival da Roma, a Lazio começou a construir a sua vitória sobre o Lecce neste domingo aos 30 minutos do primeiro tempo, com um chute colocado de Joaquin Correa. Gianluca Lapadula empatou, após desvio rápido dentro da área, aos 40, para deixar tudo igual.

Na etapa final, porém, a Lazio fez três gols em um intervalo de 18 minutos para definir a partida. Sergej MilinkovicSavic, aos 17, Ciro Immobile (de pênalti), aos 23, e novamente Joaquin Correa, aos 35, balançaram as rede. Aos 40, Andrea La Matina, de cabeça, ainda teve tempo para diminuir para o Lecce, que é apenas o 16.º colocado, com dez pontos.

Os outros dois duelos já encerrados neste domingo no Campeonato Italiano terminaram sem gols. Udinese e SPAL ficaram no 0 a 0, em Údine, assim como ocorreu no confronto entre Sampdoria e Atalanta, em Gênova. Este último resultado fez o clube de Bérgamo passar a somar 22 pontos na quinta posição, abrindo a zona de classificação à Liga Europa. Já a equipe genovesa, com apenas nove pontos, encabeça a área de rebaixamento da tabela, em 18º lugar. O SPAL, com oito, vem logo atrás, em penúltimo, enquanto a Udinese é a 11ª colocada, com 14.