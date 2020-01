Brasileiro Feminino começa com clássico paulista e Santos de volta à Vila Belmiro

O clássico paulista entre Palmeiras e Corinthians é o destaque da abertura do Brasileiro Feminino em 2020. Nesta terça-feira, a diretoria de competições da CBF divulgou a tabela da fase de classificação e programou o tradicional dérbi para a rodada inaugural, que será realizada entre os dias 8 e 10 de fevereiro. Outra atração é o duelo entre Santos e Flamengo, que marca o retorno das Sereias da Vila ao estádio da Vila Belmiro, em Santos, depois de quase um ano.

A competição terá 16 clubes lutando pelo título nacional e o formato é o mesmo de 2019. Em turno único, os times se enfrentam e os oito melhores avançam para a fase seguinte. A partir das quartas de final, os confrontos serão disputados em ida e volta até a decisão, marcada para 6 e 13 de setembro.

Assim como no ano passado - por conta do Mundial da França -, está prevista uma pausa na competição, desta vez por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A segunda fase (quartas de final) terminará no dia 31 de maio e as semifinais começarão em 23 de agosto.

A primeira rodada será iniciada no dia 8 de fevereiro com o jogo entre Grêmio e Minas ICESP-DF, marcado para o estádio Vieirão, em Gravataí (RS), às 17 horas. No mesmo dia e horário também acontecem os duelos Kindermann-Avaí x Vitória, no estádio Carlos Neves, em Caçador (SC), além de Santos x Flamengo. A atual campeã Ferroviária recebe o Audax-SP, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Jogo de destaque da rodada de abertura, o clássico entre Palmeiras e Corinthians está marcado para a cidade de Vinhedo, no interior paulista, às 14 horas do dia 9, um domingo. Internacional x São José-SP e Ponte Preta x Iranduba-AM fecham o dia. Por último, na segunda-feira, Cruzeiro x São Paulo reeditam a final do Brasileiro A2 de 2019, ainda sem local definido, às 19 horas.

Todos os jogos do Brasileiro Feminino de 2020 terão transmissão. Band e Twitter transmitirão um jogo por rodada, enquanto que as outras partidas estarão ao vivo no MyCujoo.

Confira a 1.ª rodada do Brasileiro Feminino:

08/02 (sábado)

17 horas

Grêmio-RS x Minas ICESP-DF

Kindermann-Avaí-SC x Vitória-BA

Ferroviária-SP x Audax-SP

Santos-SP x Flamengo-RJ

09/02 (domingo)

14 horas

Palmeiras-SP x Corinthians-SP

15 horas

Internacional-RS x São José-SP

Ponte Preta-SP x Iranduba-AM

10/02 (segunda-feira)

19 horas

Cruzeiro-MG x São Paulo-SP