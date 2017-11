Campeonato de Motocross acontece neste fim de semana no Autódromo Internacional de Campo Grande

Os motores vão roncar nas categorias MX1, MX2, MX2JR, MXJR, MX3 e MXF, e a programação ainda terá uma bateria extra da MX1 e uma da Junior, adiadas durante a 1ª e 5ª etapas, respectivamente - Divulgação

O Autódromo Internacional de Campo Grande já está no clima da 6ª e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, que será disputada neste fim de semana, com entrada e estacionamento abertos ao público. Depois de três anos, a temporada que já está na reta decisiva retorna à Capital sul-mato-grossense, através de ação da Prefeitura de Campo Grande e Confederação Brasileira de Motociclismo.

Os motores vão roncar nas categorias MX1, MX2, MX2JR, MXJR, MX3 e MXF, e a programação ainda terá uma bateria extra da MX1 e uma da Junior, adiadas durante a 1ª e 5ª etapas, respectivamente.

Nesta sexta-feira (24), entre 13h30 e 18h30, o dia será de vistoria nas motos e de ajustes da pista reconstruída pela prefeitura na área do autódromo. “O traçado passou por reparos e foi ampliado para 15 curvas e agora tem mais três obstáculos”, explica o presidente da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo), Firmo Alves.

O diferencial desta competição, conforme avaliou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, é a disponibilidade da pista para treino dos atletas.

“A parceria, assinada na última terça (21) com a Federação de Motociclismo de Mato Grosso do Sul, abre espaço para os atletas usarem a pista fora das competições. A homologação da pista de motocross pela Federação e Confederação de Motociclismo coloca Campo Grande novamente no cenário esportivo da modalidade e amplia a possibilidade de termos novos atletas e cada vez mais preparados para provas nacionais e até internacionais”, disse Terra.

A Prefeitura de Campo Grande investiu R$ 35 mil para reformar a pista de motocross. “Agora quem vai conservar é a federação estadual. Nós vamos entregar para os pilotos treinarem de graça e eles cuidam da pista, em contrapartida. Essa nova pista de motocross vai contribuir para o esporte, turismo e comércio. Com o campeonato virão 180 pilotos para Campo Grande, sendo que oito são daqui”, destacou o prefeito Marquinhos Trad.

O piloto Fábio Festi disse que o segmento está animado com a oportunidade de treinar dentro de casa e melhorar o desempenho para a temporada 2018. “Posso dizer em nome dos demais pilotos da dificuldade até agora, quando precisávamos sair da cidade uma ou duas vezes na semana para treinar em outros locais, já que aqui não havia uma pista segura. O que a prefeitura está nos dando com essa revitalização é a oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho dentro de casa e isso não tem preço”, comemora o piloto de MotoCross.

Confira a programação completa divulgada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (já no horário de Mato Grosso do Sul):

SEXTA-FEIRA – 24/11/2017

13h30 às 18h30 – Secretaria / Vistoria: Todas as Classes

SÁBADO – 25/11/2017

08:40 às 09:05 – Vistoria técnica: Todas as Classes

TREINOS LIVRES

09:15 às 09:35 – MX3

09:40 às 10:10 – MX2 e MX2JR

10:15 às 10:30 – MXF

10:35 às 10:45 – MX1 (Treino Livre)

10:45 às 11:10 – MX1 (Treino Cronometrado)

11:15 às 11:25 – MXJR (Treino Livre)

11:25 às 11:40 – MXJR (Treino Cronometrado)

Manutenção de pista

TREINOS CRONOMETRADOS

13:00 às 13:20 – MX3

13:25 às 13:55 – MX2 e MX2JR

14:00 às 14:15 – MXF

Manutenção de pista

PROVAS

15:00 – MX1 – 30 min. + 2 voltas

16:00 – MXJR – 20 min. + 2 voltas

16:50 – MX3 – 20 min. + 2 voltas

17:20 – Pódio classe: MX3

DOMINGO – 26/11/2017

Warm up

09:00 às 09:20 – MX2 e MX2JR

09:25 às 09:45 – MX1

09:50 às 10:05 – MXF

10:10 às 10:25 – MXJR

PROVAS

10:50 – MXF – 15min. + 2 voltas

11:15 – Pódio classe: MXF

Manutenção de pista

12:20 – MX2 e MX2JR – 1ª Bateria – 30 min. + 2 voltas

13:20 – MX1 – 1ª Bateria – 30 min. + 2 voltas

14:20 – MXJR – 20 min. + 2 voltas

14:50 – Pódio classe: MXJR

Manutenção de pista

15:25 – MX2 e MX2JR – 2ª Bateria – 30min. + 2 voltas

16:10 – Pódio classes: MX2 e MX2JR

16:30 – MX1 – 2ª Bateria – 30 min. + 2voltas

17:15 – Pódio classe: MX1