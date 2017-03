Brasileiro dá pênalti polêmico, Colômbia vence e volta à zona de classificação

A Colômbia suou muito e precisou de uma ajuda brasileira para vencer a frágil Bolívia nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Mesmo atuando diante de sua torcida, em um Estádio Metropolitano de Barranquilla lotado, o time de José Pekerman não jogou bem e só derrotou o adversário por 1 a 0 graças a um pênalti bastante discutível apitado pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro.

Independentemente da forma como foi obtido, o resultado foi fundamental para a Colômbia, que voltou à zona de classificação para o Mundial de forma provisória. São 21 pontos para a equipe, ultrapassando Equador (20), Chile (20) e Argentina (19), que ainda atuam na rodada. Já a Bolívia ocupa a penúltima colocação, com apenas sete pontos, e está fora da briga para ir à Rússia.

Amplamente superior tecnicamente, a Colômbia começou o confronto no ataque, embalada pela torcida. Logo aos sete minutos, criou a primeira oportunidade. James Rodríguez acionou Armero, que recebeu na linha de fundo e cruzou. Muriel chegou finalizando de primeira, Lampe desviou e a bola ainda tocou no travessão antes de sair.

Apesar do empenho colombiano, a equipe não conseguia furar o bloqueio boliviano e chegou somente mais duas vezes no primeiro tempo. Aos 16 minutos, Macnelly Torres recebeu na área e ajeitou para Uribe, que chegou batendo. A bola desviou em Bacca no meio do caminho, mas Lampe fez boa defesa. Já aos 45, James lançou da direita para Cuadrado, que teve espaço para cabecear, mas não pegou em cheio.

A morosidade seguiu no segundo tempo até por volta dos 20 minutos, quando a Colômbia emendou três oportunidades consecutivas. Primeiro, Armero cruzou e James finalizou de cabeça para boa defesa de Lampe. No rebote, Bacca finalizou à queima-roupa e o goleiro fez defesa incrível. No minuto seguinte, Mina aproveitou cobrança de escanteio e acertou o travessão. Macnelly Torres ainda levou perigo em chute de longe, na sequência.

Mas foi só. Logo a Colômbia voltou a sofrer com os erros e a falta de velocidade. Isso até os 37 minutos, quando Ricardo Marques Ribeiro deu uma força para os donos da casa. Cuadrado invadiu a área pela direita e, ao ser encostado por Arias, desabou. O árbitro brasileiro viu pênalti, que James Rodríguez bateu no canto direito para boa defesa de Lampe. Mas a sobra ficou com o próprio meia, que finalizou para a rede e definiu o resultado.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, quando será disputada a 14.ª rodada das Eliminatórias. A Colômbia viaja para um confronto direto diante do Equador, e a Bolívia vai receber a Argentina em La Paz.

