Brasileira Jessica Pereira dá 4 ippons e leva ouro em Praga

A categoria meio-leve (até 52kg) segue sendo a mais forte da seleção brasileira de judô. Rival de Sarah Menezes e Erika Miranda por uma vaga na próxima Olimpíada, Jéssica Pereira conquistou o ouro no Aberto Europeu de Praga, neste sábado, na República Checa. A jovem, de 22 anos, ganhou suas quatro lutas por ippon.

Número 43 do ranking mundial, ela venceu a turca Busra Ozdek, a Casaque Aigunim Tuitekova, a polonesa Karolina Pienkowska e, na final, a bielo-russa Darya Skrypnik. Essas duas últimas são, respectivamente, a 20.ª e a 26.ª do ranking mundial.

Também neste sábado, estreando em uma competição do Circuito Mundial, Stefannie Koyama perdeu na estreia da categoria até 48kg, enquanto Gilmara Prudêncio até ganhou uma luta, mas caiu na segunda rodada da até 57kg.

A competição em Praga continua à tarde, com as disputas das categorias mais pesadas. Já o Aberto Europeu de Katowice, na Polônia, tem o tradicional formato em dois dias. Lá, lutam os homens. O único representante brasileiro no dia foi o peso-leve Lincoln Neves, que perdeu em sua primeira luta diante do israelense Or Hasan. No domingo, cinco brasileiros vão ao tatame.

