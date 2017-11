Brasileira Bia Haddad mantém 71º lugar em ranking da WTA

Após uma semana de torneios menores neste fim de ano do circuito feminino, a brasileira Beatriz Haddad Maia manteve o 71º posto no ranking atualizado pela WTA, nesta segunda-feira. Apenas duas competições, de pouco peso, foram disputados na semana passada.

Bia, que tem como melhor ranking o 58º lugar, não entrou em quadra porque já encerrou sua temporada, no mês passado. Após 15 dias de férias, ela já faz pré-temporada no Rio de Janeiro, na Tennis Route, pensando em 2018. A tenista vai finalizar sua preparação para o próximo ano na IMG Academy, na Flórida. E, dos Estados Unidos, vai embarcar no fim do ano para a Austrália, onde serão disputados os primeiros torneios de 2018.

E, como as rivais também não entraram em quadra na semana passada, a brasileira sustentou a posição com a qual deve terminar o ano. Ela ainda não confirmou seu calendário para o início de 2018. Mas tem assegurada a presença na chave principal do Aberto da Austrália, que disputará pela primeira vez sem precisar passar pelo qualifying.

Na semana passada, foram disputados dois torneios menores, em Mumbai, na Índia, e em Honolulu, no Havaí. Ambos são de nível 125K, o que não costuma contar com tenistas mais bem colocadas no ranking.

Assim, a primeira mudança na lista da WTA aconteceu somente na 35ª colocação, com a subida da chinesa Shuai Zhang, desbancando a belga Elise Mertens para o 36º posto. O maior destaque do ranking foi a bielo-russa Aryna Sabalenka, que galgou 23 lugares e assumiu o 73º posto, após se sagrar campeã em Mumbai.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking:

1º - Simona Halep (ROM), 6.175 pontos

2º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.135

3º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.015

4º - Karolina Pliskova (RCH), 5.730

5º - Venus Williams (EUA), 5.597

6º - Elina Svitolina (UCR), 5.500

7º - Jelena Ostapenko (LET), 5.010

8º - Caroline Garcia (FRA), 4.385

9º - Johanna Konta (ING), 3.610

10º - CoCo Vandeweghe (EUA), 3.258

11º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.935

12º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.856

13º - Sloane Stephens (EUA), 2.802

14º - Julia Görges (ALE), 2.655

15º - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.485

16º - Anastasija Sevastova (LET), 2.475

17º - Ashleigh Barty (AUS), 2.236

18º - Elena Vesnina (RUS), 2.220

19º - Madison Keys (EUA), 2.213

20º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.141

71º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 865

356º - Teliana Pereira (BRA), 119

391º - Paula Cristina Gonçalves (BRA), 98

399º - Laura Pigossi (BRA), 96