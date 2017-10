Brasil x Chile bate recorde de renda no futebol brasileiro

O duelo desta terça-feira entre Brasil e Chile, pela rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, entrou para a história pela presença da torcida e por sua arrecadação. O jogo registrou a maior renda da história do futebol brasileiro - R$ 15.118.391,02 - e também o maior público do Allianz Parque: 41.008.

O recorde de renda uma partida no futebol brasileiro, não levando em consideração os jogos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, era da final da Copa Libertadores de 2013, quando o Atlético Mineiro superou o paraguaio Olimpia na disputa de pênaltis após triunfar por 2 a 0 para se sagrar campeão, com arrecadação de R$ 14.176.146. Como o estádio recebeu 56.557 pagantes, o ingresso médio foi de R$ 250,65 naquela oportunidade. Agora, então, o preço médio de cada entrada correspondeu a R$ 368,77.

Inaugurado em novembro de 2014, o novo estádio do Palmeiras também viu o seu recorde de público ser quebrado no duelo desta terça entre as seleções do Brasil do Chile. Os 41.008 torcedores foram apenas 22 a mais do que os que assistiram ao time da casa vencer a Chapecoense por 1 a 0 em novembro de 2016, o que lhe garantiu o título do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Embora com recorde de renda, o jogo com o Chile não foi o de maior público do Brasil nestas Eliminatórias. Em novembro de 2016, 53.490 pessoas foram ao Mineirão e assistiram a vitória por 3 a 0 sobre a Argentina.

