Brasil visitará o Japão por vaga na elite da Copa Davis

O Brasil terá que passar pelo Japão para voltar a jogar no Grupo Mundial da Copa Davis em 2018. Foi o que ficou definido nesta terça-feira, em sorteio realizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês), que também apontou o país asiático como sede do confronto válido pelos playoffs.

O confronto entre Brasil e Japão será disputado entre 15 e 17 de setembro em local ainda a ser definido pelos mandantes, que devem optar por uma quadra dura para a série. E o país que vai sediar o confronto precisou sorteado porque as equipes nunca haviam se enfrentado na Copa Davis.

O Japão tem como seu principal expoente o Top 10 Kei Nishikori, que neste ano não participou da série com a França, pela primeira rodada do Grupo Mundial, em que a equipe asiática foi derrotada, a forçando a disputar uma repescagem para se manter na elite Davis em 2018.

Além de Nishikori, o número 7 do mundo, o Japão conta com outros três tenistas entre os cem melhores do ranking da ATP. São eles: Yoshihito Nishioka (63º), que se recupera de lesão, Yuchi Sugita (93º) e Taro Daniel (96ª).

Neste ano, no Rio Open, Bellucci (65º colocado no ranking) conseguiu uma surpreendente vitória sobre Nishikori. Além dele, Thiago Monteiro (81º) e os duplistas Marcelo Melo e Bruno Soares defenderam o País no último fim de semana, quando superaram o Equador pelo Zonal Americano I, em Ambato, por 5 a 0, assegurando a sua presença nos playoffs da Davis. Outro tenista com potencial para ser convocado é Rogério Dutra Silva (69º).

O sorteio desta terça também definiu os outros sete jogos da repescagem. A Argentina, de Juan Martin del Potro, vai visitar o Casaquistão, a Suíça, que não vem contando com Roger Federer e Stan Wawrinka, receberá a Bielo-Rússia, enquanto o Canadá, de Milos Raonic, será mandante contra a Índia.

Confira todos os confrontos dos playoffs da Davis:

Casaquistão x Argentina

Colômbia x Croácia

Suíça x Bielo-Rússia

Holanda x República Checa

Portugal x Alemanha

Japão x Brasil

Hungria x Rússia

Canadá x Índia

Veja Também

Comentários