Brasil vence Espanha de virada em estreia no Mundial Sub-17

Em seu primeiro desafio no Mundial Sub-17, a seleção brasileira de futebol conquistou grande vitória sobre a Espanha, por 2 a 1, neste sábado, em Kochi, na Índia. O triunfo sobre os atuais campeões europeus da categoria foi de virada, sob forte calor no Jawaharlal Nehru International Stadium.

O resultado é importante para o Brasil porque a Espanha era o adversário mais complicado no Grupo D, que tem ainda as modestas seleções da Coreia do Norte e do Níger. Pelas regras da competição, avançarão às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados.

Com três pontos, a seleção brasileira já desponta na sua chave. O próximo adversário será a Coreia do Norte na próxima terça-feira, no mesmo local. Os norte-coreanos vão estrear ainda neste sábado, diante da equipe do Níger.

Para a estreia no Mundial, o técnico Carlos Amadeu escalou a seleção com Gabriel Brasão; Wesley, Vitão, Lucas Halter e Weverson; Victor Bobsin, Marcos Antônio e Alan; Paulinho, Lincoln e Brenner.

E o Brasil começou a partida levando grande susto. Logo aos quatro minutos, a Espanha saiu na frente, com gol contra de Wesley. Após cruzamento rasteiro da direita, o lateral brasileiro se antecipou ao atacante espanhol e acabou completando contra as próprias redes.

Mas a vantagem da Espanha não chegou ao intervalo. O empate veio aos 24. Depois de cruzamento rasteiro da esquerda, a zaga da Espanha vacilou e Lincoln, do Flamengo, só bateu para as redes. Aos 45, a virada foi decretada por Paulinho. Marcos Antônio, do Atlético-PR, acertou lindo passe para o atacante do Vasco bater na saída do goleiro e dar a vitória ao Brasil.

Veja Também

Comentários