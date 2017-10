Brasil vence Coreia do Norte e avança no Mundial Sub-17; Irã goleia Alemanha

O Brasil obteve a segunda vitória no Mundial Sub-17 ao bater a Coreia do Norte por 2 a 0, nesta terça-feira, em Kochi, na Índia, em jogo válido pelo Grupo D da competição. Os gols do selecionado brasileiro foram marcados no segundo tempo e o atacante Paulinho, do Vasco, foi destaque novamente com mais um gol. Lincoln, do Flamengo, abriu o placar para a seleção nacional.

A vitória manteve o Brasil como líder da chave - com seis pontos - e agora já classificado para a próxima etapa do Mundial. A Espanha, que goleou Níger por 4 a 0, também nesta terça, é a vice-líder do grupo, com três pontos. Os nigerenses, que venceram a Coreia do Norte na estreia, estão em terceiro, também com três pontos.

O Brasil dominou amplamente a partida e criou várias jogadas ofensivas desde o apito inicial. No entanto, a equipe comandada pelo técnico Carlos Amadeu desperdiçou muitas chances. Logo no primeiro minuto, Lincoln limpou um zagueiro e ficou cara a cara com o goleiro Tae Song, que fez grande defesa.

O goleiro norte-coreano faria outra grande defesa minutos depois em uma jogada do são-paulino Brenner e, mais tarde, aos 33 minutos, quando interceptou um toque de letra do vascaíno Paulinho após cruzamento do lateral-direito Wesley, do Flamengo. Tae Song se tornou um dos grandes nomes do primeiro tempo por garantir o empate sem gols.

Na segunda etapa, a seleção brasileira manteve o ritmo e seguiu pressionando os adversários. A diferença é que os garotos do Brasil conseguiram abrir o placar nos minutos iniciais. Depois de cobrança de falta de Weverson, do São Paulo, a bola bateu na barreira, subiu e sobrou para Lincoln, que dividiu com a zaga para fazer o primeiro gol brasileiro.

Cinco minutos mais tarde, Paulinho ampliaria o marcador ao finalizar com categoria, já dentro da área, após grande troca de passes entre os jogadores brasileiros na entrada da área norte-coreana: 2 a 0. Com a vitória assegurada, o Brasil tratou de controlar a partida até o apito final, confirmando a segunda vitória em duas rodadas e a consequente classificação antecipada na chave.

Agora, o Brasil jogará contra Niger, na próxima sexta-feira, às 11h30 (horário de Brasília), na sua última partida da fase de grupos do torneio. No mesmo dia e horário, os espanhóis enfrentarão a Coreia do Norte. Os dois primeiros colocados de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros, passarão às oitavas de final.

OUTROS JOGOS - Mais dois jogos do Mundial Sub-17 foram realizados nesta terça-feira. O resultado mais surpreendente foi a goleada de 4 a 0 imposta pelo Irã sobre a Alemanha. O meia Younes Delfi fez os dois primeiros gols dos iranianos ainda no primeiro tempo. Allahyar Sayyad e Vahid Namdari ampliaram o marcador na etapa complementar.

A seleção iraniana tem 100% de aproveitamento e lidera o Grupo C com seis pontos, tendo os alemães na vice-liderança, com três. Costa Rica e Guiné, que empataram em 2 a 2 também nesta terça r haviam perdido na rodada de estreia, seguem em terceiro e quarto lugar na chave, respectivamente.

