Brasil vence a terceira em Maceió e se garante no Mundial Feminino de Handebol

A seleção brasileira feminina de handebol está classificada para o Mundial de 2019. Nesta segunda-feira, a equipe conquistou uma das duas vagas distribuídas através do Campeonato Sul e Centro Americano, que está sendo realizado em Maceió, ao vencer fácil o Paraguai por 40 a 17.

Este foi o terceiro triunfo do Brasil em três compromissos na competição. Antes, a equipe havia passado pelo Uruguai, por 28 a 9, e o Chile, por 39 a 9, em partidas realizadas na sexta-feira e no domingo, respectivamente.

A Argentina tem campanha idêntica e também assegurou a sua classificação ao Mundial de 2019 nesta segunda. E as equipes vão se enfrentar nesta terça-feira em Maceió, pela rodada final do Campeonato Sul e Centro Americano e em duelo que definirá o campeão da disputa continental.

Comandado por Jorge Duenãs, o Brasil não encontrou dificuldades para abrir vantagem na partida desta segunda-feira com o Paraguai e foi ao intervalo vencendo por 18 a 7. E a superioridade da equipe ficou ainda mais clara no segundo tempo, com a seleção fechando a partida com uma vantagem de 23 gols.

O Mundial de Handebol vai ser disputado no Japão, de 30 de novembro a 15 de dezembro de 2019. Além de Brasil e Argentina, outras duas equipes já estão garantidas no torneio: a seleção japonesa, a anfitriã do torneio, e a França, como atual campeã - levou o título em 2017. A seleção brasileira também já venceu a competição, em 2013. Há dois anos, porém, foi eliminada na fase de grupos.