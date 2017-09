Brasil vence a Coreia do Sul, mas fica sem chances de título na Copa dos Campeões

A seleção brasileira feminina de vôlei se recuperou das derrotas nos dois jogos anteriores e conquistou neste sábado a segunda vitória na Copa dos Campeões, que está sendo realizada no Japão. Em Nagoya, a equipe superou a Coreia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/10 e 25/23, em 1 horas e 17 minutos.

O Brasil havia iniciado a sua participação na Copa dos Campeões com um triunfo por 3 a 1 sobre a Rússia, mas depois perdeu as duas partidas seguintes, ambas no tie-break, para China e Japão. Neste domingo, encerra a sua participação no torneio com o duelo contra os Estados Unidos, às 2h40 (horário de Brasília).

Independentemente do resultado, o Brasil, com oito pontos, não tem mais chances de faturar o título da Copa dos Campeões, competição que venceu em 2005 e em 2013, pois não há possibilidade de ultrapassar a China, que chegou aos 11 pontos com quatro vitórias após derrotar neste sábado a Rússia por 3 sets a 0 (25/20, 25/18 e 25/20).

Diante da Coreia do Sul, a oposta Tandara foi o principal destaque da seleção brasileira, com 19 pontos. A ponteira Rosamaria fechou o duelo com 15 acertos e a central Carol fez dez. Já Lee registrou 16 pontos pela Coreia do Sul. E a equipe nacional se destacou no bloqueio, fundamento em que marcou 14 pontos, contra apenas dois das sul-coreanas.

"Tivemos um bom comportamento nesse jogo contra a Coreia do Sul. Nosso time se preparou bem para essa partida. O nosso saque e os contra-ataques funcionaram com eficiência. Gostei da nossa apresentação e vamos nos preparar para o duelo contra os Estados Unidos", analisou o técnico José Roberto Guimarães.

O treinador da seleção brasileira escalou Roberta, Tandara, Natália, Rosamaria, Carol e Bia como titulares, além da líbero Gabi. Além disso, Zé Roberto promoveu as entradas de Naiane, Mara, Monique e Amanda durante o confronto.

Com um início arrasador, o Brasil anotou os primeiros quatro pontos da partida e foi ampliando a vantagem com bom desempenho no saque e no ataque, indo ao segundo tempo técnico com uma vantagem de 11 pontos - 16/5. Assim, a equipe fechou o primeiro set em 25/15 com bastante facilidade.

A segunda parcial foi ainda mais tranquila para a seleção brasileira. Com grande desempenho no bloqueio, a equipe abriu 8/2 e ampliou a vantagem para 15 pontos, em 19/4, para depois garantir o triunfo por 25/10.

As sul-coreanas reagiram no terceiro ser e foram ao primeiro tempo técnico vencendo por 8/6. A equipe asiática parecia próxima de assegurar a vitória quando liderava o placar por 18/13, mas a seleção brasileira conseguiu incrível reação e triunfou na parcial por 25/23 para fechar o jogo em 3 sets a 0.

