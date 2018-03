Brasil tem duas duplas em semifinal feminina de etapa do vôlei de praia

O Brasil já tem ao menos duas duplas nas semifinais da etapa de Fort Lauderdale do Circuito Mundial de vôlei de praia, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, Fernanda Berti e Bárbara Seixas e Taiana e Carolina Horta avançaram na competição de nível Major, o que assegura pelo menos uma medalha ao País.

Fernanda Berti e Bárbara Seixas começaram o dia vencendo as canadenses Wilkerson e Bansley pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/19 e 15/13, pelas oitavas de final. Na sequência, pelas quartas, elas bateram as checas Hermannova e Slukova por 21/14 e 21/15. Neste sábado, valendo vaga na final, elas vão duelar contra as norte-americanas Summer Ross e Broke Sweat.

Taiana e Carolina Horta, na abertura da rodada desta sexta, eliminaram as australianas Artacho e Clancy por 21/17 e 21/19. Em seguida, derrotaram as alemãs Borger e Kozuch por 21/19, 23/25 e 15/13. Na semifinal, elas vão encarar s alemãs Victoria Bieneck e Isabel Schneider.

O sucesso da dupla vem surpreendendo as próprias jogadoras, uma vez que a parceria é provisória. Taiana costuma jogar ao lado de Elize Maia, que sofreu lesão e acabou dando lugar a Carol. Mas, ao fim da competição em Fort Lauderdale, Carol voltará a formar dupla com Maria Clara Salgado no Circuito Brasileiro.

Já Ágatha e Duda foram eliminadas nas quartas de final, quando caíram diante das alemãs Bieneck e Schneider por 21/16 e 22/20. Antes disso, venceram as norte-americanas Nicole Branagh e Lauren Fendrick por 21/16 e 21/17).

No masculino, o Brasil conta agora com apenas uma dupla na disputa. Pedro Solberg e George se mantiveram vivos na etapa ao derrotarem os poloneses Fijalek e Bryl por 23/21 e 21/17, nas oitavas. Na sequência, vão enfrentar os locais Brunner e Hyden neste sábado.

As outras três parcerias brasileiras se despediram nesta sexta. Evandro e André Stein caíram na repescagem, os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt foram eliminados nas oitavas, assim como Vitor Felipe e Guto.