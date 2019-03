Brasil segue em 10º lugar no último ranking da Fifa antes do Mundial Feminino

A Fifa divulgou nesta sexta-feira a última atualização do ranking feminino antes do Mundial da França, que será realizado de 7 de junho a 7 de julho. A seleção brasileira, das atacantes Marta e Cristiane, se manteve na 10.ª colocação, sendo a melhor entre os países da América do Sul. A liderança continua com os Estados Unidos, que têm a Alemanha na sua cola.

A novidade da lista é a subida da Inglaterra da quarta para a terceira colocação, ultrapassando a França, por conta do título do torneio amistoso She Believes, disputado no início deste mês nos Estados Unidos. Pela boa campanha na mesma competição, o Japão também ganhou uma posição no ranking - é o sétimo colocado, deixando a Holanda em oitavo.

A seleção brasileira também participou do torneio She Believes e voltou para casa com três derrotas - 2 a 1 para a Inglaterra, 3 a 1 para o Japão e 1 a 0 para os Estados Unidos. Com isso, perdeu 20 pontos na atualização do ranking e fecha o Top 10 com 1.944.

No Mundial, o Brasil integra o Grupo C e terá Austrália, Itália e Jamaica como adversárias. As australianas ocupam a sexta colocação no ranking, enquanto que as italianas estão em 15.º lugar e as jamaicanas, rivais da estreia em 9 de junho, em 53.º.

A próxima atualização do ranking da Fifa será divulgada em 12 de julho, cinco dias depois da final do Mundial da França.

Confira o ranking da Fifa no futebol feminino:

1.º - Estados Unidos - 2.101 pontos

2.º - Alemanha - 2.072

3.º - Inglaterra - 2.049

4.º - França - 2.043

5.º - Canadá - 2.006

6.º - Austrália - 2.003

7.º - Japão - 1.991

8.º - Holanda - 1.967

9.º - Suécia - 1.962

10.º - Brasil - 1.944

11.º - Coreia do Norte - 1.940

12.º - Noruega - 1.915

13.º - Espanha - 1.913

14.º - Coreia do Sul - 1.883

15.º - Itália - 1.868

16.º - China - 1.866

17.º - Dinamarca - 1.840

18.º - Suíça - 1.828

19.º - Nova Zelândia - 1.815

20.º - Escócia - 1.812