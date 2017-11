Brasil se mantém na vice-liderança do ranking da Fifa; Espanha sobe para 6º lugar

O ranking da Fifa voltou a ser atualizado pela entidade nesta quinta-feira e confirmou a permanência do Brasil na vice-liderança, com 1.619 pontos, apenas 12 atrás da líder Alemanha, que sustenta a ponta desde setembro passado. A seleção brasileira permaneceu no segundo lugar depois de ter fechado a sua temporada neste mês com vitória sobre o Japão (3 a 1, em Lille, na França) e empate com a Inglaterra (0 a 0, em Londres) em amistosos que serviram de preparação para a Copa do Mundo de 2018.

Essa foi a última atualização do ranking da Fifa antes do sorteio dos grupos do Mundial, no próximo dia 1º de dezembro, em Moscou, e também confirmou a manutenção de Portugal, Argentina e Bélgica nas respectivas terceira, quarta e quinta colocações, postos que já ocupavam no mês passado.

A principal novidade do Top 10 do ranking da Fifa foi a ascensão da Espanha, que subiu do oitavo para o sexto lugar. Os espanhóis deixaram para trás a Polônia, que caiu uma colocação e agora figura na sétima, e também a França, que desceu da sétima para a nona posição.

A Suíça, por sua vez, voltou a figurar no Top 10 ao saltar da 11ª para a 8ª colocação, ficando logo à frente dos franceses, enquanto este grupo dos dez primeiros passou a ser fechado pelo Chile, que caiu do nono para o décimo lugar e viu o seu status de força do futebol sul-americano ser abalada ao não conseguir se classificar para a Copa do Mundo de 2018.

O Peru, por sua vez, caiu do 10º para o 11º lugar mesmo depois de ter superado a Nova Zelândia na repescagem do Mundial e assegurado classificação ao grande torneio que será realizado na Rússia no ano que vem.

Outra importante novidade do Top 20 é a expressiva ascensão da Dinamarca, que pulou da 19ª para a 12ª posição após conquistar sua vaga na Copa por meio da repescagem europeia, na qual a Itália fracassou ao ser eliminada pela Suécia. Mesmo assim, os italianos galgaram um posto no ranking nesta quinta-feira e agora estão no 14º lugar.

Os suecos, que surpreenderam a Itália na repescagem e se garantiram na Copa, também ingressaram no Top 20 ao subirem sete colocações e agora figurarem na 18ª no geral. A Inglaterra, pouco acima disso, é agora a 15ª após cair três postos. Outra seleção que assegurou lugar na Copa de 2018, o Uruguai deixou o Top 20 ao cair da 17ª para a 21ª posição.

Pouco atrás dos uruguaios agora está o Senegal, que após se classificar para o Mundial saltou do 31º para o 23º lugar, a sua melhor posição na história do ranking da Fifa, que terá a sua última atualização em 2017 no próximo dia 21 de dezembro.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1) Alemanha, 1.602 pontos

2) Brasil, 1.483

3) Portugal, 1.358

4) Argentina, 1.348

5) Bélgica, 1.325

6) Espanha, 1.231

7) Polônia, 1.209

8) Suíça, 1.190

9) França, 1.183

10) Chile, 1.162

11) Peru, 1.128

12) Dinamarca, 1.099

13) Colômbia, 1.078

14) Itália, 1.052

15) Inglaterra, 1.047

16) México, 1.032

17) Croácia, 1.018

18) Suécia, 998

19) País de Gales, 985

20) Holanda, 952