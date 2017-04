Brasil se garante no Mundial no 4x400m masculino e é eliminado no 4x100m feminino

O Brasil encerrou a sua participação no Mundial de Revezamentos, realizado em Nassau, nas Bahamas, com uma equipe classificada ao Mundial de Atletismo, que será disputado no mês de agosto em Londres. A vaga foi assegurada pelo quarteto masculino do 4x400 metros, enquanto o time feminino do 4x100 metros acabou sendo desclassificado.

O quarteto do 4x400m, formado por Anderson Freitas Henriques, Alexander Russo, Hugo Balduino de Sousa e Lucas da Silva Carvalho, havia se classificado para a final no sábado e só precisava completar a prova na noite de domingo para assegurar a sua vaga em Londres.

E foi isso que aconteceu. Com um tempo pior do que o das eliminatórias, quando fez 3min05s05, o quarteto ficou em sétimo lugar na final com a marca de 3min05s96. Os Estados Unidos, que contaram com a participação de LaShawn Merritt, marcaram 3min02s13 e venceram uma disputa acirrada com Botswana (3min02s28) para faturar o ouro. A Jamaica ficou com o bronze (3min02s86).

Na disputa feminina do 4x100 metros, o quarteto brasileiro avançou à final ao ficar em quarto lugar na sua eliminatória, com 44s20. Só que um erro na primeira passagem do bastão, entre Bruna Jessica Farias e Tania Ferreira da Silva, provocou a desclassificação da equipe, que também contava com Vitoria Cristina Rosa e Rosangela Santos.

A medalha de ouro foi conquistada pela Alemanha, com 42s84, seguida por Jamaica, com 42s95, e da China, com 43s11. O quarteto dos Estados Unidos, favorito a vencer a prova, foi desclassificado.

OUTROS RESULTADOS - Liderada por Andre De Grasse, a equipe do Canadá venceu a disputa do 4x200 metros com o tempo de 1m1in9s42. O quarteto dos Estados Unidos foi o segundo colocado e o time da Jamaica, que contava com Yohan Blake, ficou em terceiro.

As brasileiras Jailma Sales de Lima, Jessica Roberti da Silva, Geisa Coutinho e Natallia Oliveira da Silva venceram na noite de domingo a final B do revezamento 4x400 metros.

A equipe das Bahamas conquistou a inédita disputa do 4x400 metros misto. Já os Estados Unidos levaram o ouro no 4x800 metros masculino e no 4x400 metros feminino.

