Brasil perde para Porto Rico e fica distante de vaga nos Jogos Pan-Americanos

A seleção brasileira de basquete perdeu para Porto Rico neste domingo, por 87 a 80, e se despediu de forma melancólica da Copa América. Além de eliminado do torneio, a equipe também ficou distante da vaga para os Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.

Em três jogos disputados pelo Grupo A, que aconteceu em Medellín, na Colômbia, o Brasil venceu apenas um, contra os donos da casa, na estreia. No sábado levou um vareio do México, quando matematicamente ficou sem chances de classificação para a fase seguinte.

Neste domingo, a seleção brasileira precisava da vitória para tentar se garantir entre os sete melhores, o que daria direito a uma vaga no Pan. Mas a equipe comandada pelo técnico César Guidetti mais uma vez apresentou um basquete muito fraco.

Foi melhor do que na derrota por 23 pontos para o México. Desta vez, o time brasileiro ao menos conseguiu manter o equilíbrio do jogo até o fim. Mas, sempre que encostava no placar, faltava tranquilidade para alcançar a virada.

No último quarto, o pivô Lucas Mariano acertou duas bolas de três. Nas oportunidades, a diferença caiu para dois pontos. Mas Porto Rico mantinha a tranquilidade e voltava a ampliar a diferença.

Rafael Mineiro e Fúlvio deixaram a quadra por cometerem cinco faltas cada um. O destaque do time brasileiro foi mais uma vez Léo Meindl, com 17 pontos e seis rebotes. O cestinha da partida, no entanto, foi o porto-riquenho Rodriguez, com 23 pontos.

O Brasil agora aguarda a disputa dos Grupos B e C para saber sua posição final no torneio. O Grupo B tem sede em Baía Blanca, na Argentina. Além do país anfitrião, conta com Ilhas Virgens, Canadá e Venezuela. O Grupo C é sediado em Montevidéu, e tem Uruguai, Estados Unidos, República Dominicana e Panamá.

