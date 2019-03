Brasil já põe 2 duplas nas oitavas da etapa de Doha do vôlei de praia

No primeiro dia de disputa da chave principal da etapa de Doha do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, um evento quatro estrelas, duas duplas brasileiras se classificaram às oitavas de final: Pedro Solberg/Vitor Felipe e Guto/Saymon. Já Evandro/Bruno e Alison/André terão de jogar a repescagem na quinta-feira e Ricardo/Álvaro Filho estão eliminados.

Guto e Saymon avançaram em primeiro lugar no Grupo C e direto às oitavas ao superarem os norte-americanos Tri Bourne e Crabb por 21/17 e 21/12, e os estonianos Nolvak e Tiisaar por duplo 21/18.

"É muito importante sair em primeiro do grupo aqui no Circuito Mundial. Você faz um jogo a menos, consegue descansar mais e ainda pode analisar mais o adversário. Tínhamos poucas informações dos dois times que enfrentamos hoje. Jogamos uma vez contra o time dos EUA e havíamos perdido, e a Estônia é um time que quase não joga os eventos mundiais. Nunca tínhamos enfrentado e não conhecíamos também. Foram dois jogos muito difíceis e agora o importante é focarmos no descanso e cuidar do corpo", destacou Guto.

No Grupo G, Pedro Solberg e Vitor Felipe asseguraram a liderança e as passagem direta às oitavas de final com vitórias em três sets sobre os suíços Mirco Gerson e Adrian Heidrich por 21/17, 24/26, 15/13, e os holandeses medalhistas olímpicos e campeões mundiais Brouwer e Meeuwsen por 24/22, 19/21 e 15/13.

Alison e André Stein perderam na estreia no Grupo D para os austríacos Robin Seidl e Philipp Waller por 21/12, 21/23 e 15/9. Mas depois se recuperaram e venceram os chineses Peng Gao e Yang Li por 21/19, 19/21 e 15/11, indo para a repescagem.

Foi também o que aconteceu no Grupo H com Evandro e Bruno Schmidt, que até abriram o dia com vitória sobre os compatriotas Ricardo e Álvaro Filho por 21/19 e 21/13, mas depois perderam para os italianos Nicolai e Lupo, vice-campeões olímpicos, por 21/19 e 21/16. Já Ricardo e Álvaro Filho foram eliminados, pois também caíram no segundo jogo, para os suíços Nico Beeler e Marco Krattiger por 21/16, 17/21 e 15/13.

Para quinta-feira, estão previstos os duelos da repescagem e das oitavas de final. As quartas de final e semifinais serão na sexta-feira, enquanto a disputa pelas medalhas está reservada para domingo. A etapa de Doha é a primeira da corrida olímpica brasileira.