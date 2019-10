Brasil goleia Canadá no Bezerrão na abertura do Mundial Sub-17

A seleção brasileira masculina fez bonito na abertura do Mundial Sub-17, disputado em solo nacional. Os garotos do País golearam o Canadá por 4 a 1, neste sábado, no estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. O atacante João Peglow foi o destaque da partida, com dois gols e participação em outro lance decisivo.

Com o resultado, o Brasil despontou no Grupo A da competição, com três pontos. Fazem parte da chave também a Nova Zelândia e Angola. Os neozelandeses serão os próximos rivais do anfitrião, no dia 29, no mesmo estádio. O duelo contra os angolanos está marcado para 1º de novembro, no estádio Olímpico, em Goiânia.

Neste sábado, os comandados do técnico Guilherme Dalla Déa não deram trégua para o Canadá nos primeiros minutos de jogo. O time foi escalado com Matheus Donelli; Yan, Henry, Luan Patrick, Patryck; Daniel Cabral, Talles Costa, Gabriel Veron, Talles Magno; João Peglow e Kaio Jorge.

Sem sentir a pressão da estreia, diante da torcida, os garotos do Brasil criaram seguidas oportunidades no ataque. Logo aos 7, Talles Magno invadiu a área e bateu na saída do goleiro. Só não marcou porque o zagueiro canadense tirou quase em cima da linha.

O primeiro gol veio aos 16 minutos. Veron escapou pela direita, fez fila e cruzou para trás para Peglow finalizar para as redes. Antes do intervalo, Kaio Jorge cruzou da direita e o zagueiro Franklin escorou contra as próprias redes. Os canadenses pediram impedimento no início da jogada, mas o lance era regular.

No segundo tempo, o Brasil voltou à carga logo no primeiro minuto da etapa. Peglow, novamente, finalizou para as redes, ao aproveitar vacilada da defesa canadense. Aos 10, veio o quarto gol. Após bate e rebate dentro da área, com erros do ataque e da defesa, a bola sobrou para Veron, que encheu o pé pela direita, quase na pequena área e não deu qualquer chance para o goleiro canadense.

Com a ampla vantagem construída no placar, a seleção brasileira reduziu o ritmo e passou a frequentar menos o ataque. O Canadá aproveitou o momento mais favorável e marcou seu gol de honra, com Russell-Rowe, aos 41 minutos da segunda etapa.

Em outro jogo do dia, pelo Grupo B, a Nigéria fez 4 a 2 na Hungria, em Goiânia. A seleção africana é considerada uma das favoritas ao título.